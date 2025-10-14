En vivo
Brutal asesinato de mujer en Tocaima, Cundinamarca: sicarios le dispararon frente a su casa

Patricia Bernate llegaba de hacer unas diligencias y a tan solo metros de su hogar un par de sicarios la abordaron y le quitaron la vida con arma de fuego.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 14 de oct, 2025
Patricia Bernate, víctima de homicidio -
Foto: Q'hubo

