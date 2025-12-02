En vivo
ENTRETENIMIENTO

El origen musical de J Balvin antes de hacer reguetón: tuvo una banda de rock

J Balvin ha hablado en varias ocasiones de su gusto por el rock desde siempre. Pocos saben que, antes de ser un artista urbano, tuvo una banda de rock.

Por: María Paula González
Actualizado: 2 de dic, 2025
J Balvin
Foto: @jbalvin

