El origen musical de J Balvin antes de hacer reguetón: tuvo una banda de rock

J Balvin se ha convertido en uno de los artistas urbanos más importantes del país. El artista paisa recientemente dio un concierto único en su ciudad natal y se prepara para un show similar en la capital del país. Este espectáculo está celebrando el gran repertorio del cantante en más de una década de carrera, pero existe un José Álvaro Osorio Balvin antes del fenómeno J Balvin que escuchaba rock.

Por años, la historia oficial de J Balvin ha estado asociada al reguetón, a sus giras monumentales y a la transformación de Medellín en una de las capitales mundiales de la música urbana. Sin embargo, detrás de su figura global existe un capítulo no tan conocido: su origen roquero. Antes de ser 'el Niño de Medellín', José Álvaro Osorio Balvin aprendió a expresarse musicalmente con guitarras, distorsiones y baterías, tocando en un pequeño proyecto de rock con amigos de su misma edad.



¿J Balvin tuvo una banda de rock?

La pista más clara de ese pasado está en una entrevista que J Balvin concedió a El Espectador el 25 de septiembre de 2011, cuando su fama apenas crecía en el circuito urbano colombiano. Allí confesó sin rodeos una pasión que venía desde siempre: “El rock siempre me ha gustado, y tuve una banda. Me encanta la salsa, el reggae... me gustan todos los géneros y trato de no escuchar mucho reguetón”.

De la misma forma lo contó Álvaro Osorio, el padre del artista, en una entrevista que concedió en 2019 al portal El Género Plus, donde dio detalles desconocidos sobre aquella etapa juvenil que antecedió a lo que hoy conocemos como J Balvin. Según él, no solo se trataba de un gusto puntual, sino de una verdadera banda integrada por jóvenes que, en ese momento y ahora ocupan cargos importantes en la industria:



“Sí, él empezó haciendo rock. Él tenía su banda de rock que estaba conformada por Alejandro Jiménez, el actual presidente de Sony, que son de la misma edad, son ‘millennials’; y Mateo Stivel, hijo de María Cecilia Botero", reveló Don Álvaro.



También detalló cómo fue que su hijo terminó dando el drástico paso del rock al reguetón. "En esos días lo mandamos a estudiar inglés a Estados Unidos y llegó siendo rapero. Entonces, incursionó en el rap, pero ahí le dije que ese no era el negocio, socio, porque no tenía el estatus suficiente, no era tan comercial. Entonces, le sugerí que en ese momento estaba sonando el reguetón y que mejor metiera sus líricas en el reguetón. Ese fue el consejo que hizo nacer a J Balvin”.

Aunque a finales de los años 2000, J Balvin empezó a revolucionar la industria con su música, el Balvin roquero nunca desapareció del todo. Quedó guardado en sus referencias, sus gustos y, con el tiempo, reapareció en colaboraciones inesperadas y cuestionadas.



Los momentos 'rockstar' de J Balvin

En varias entrevistas, durante diferentes momentos de su carrera, Balvin ha mencionado que Nirvana y Metallica fueron parte de su formación afectiva y musical. Aunque creció en una Medellín marcada por el auge del reguetón, su soundtrack personal incluía guitarras afiladas, voces rasgadas y letras que hablaban de emociones fuertes, las mismas que más tarde encontrarían un lugar distinto en el pop urbano.

Cuando Balvin ya era una superestrella global, tuvo la oportunidad de grabar una versión urbana de “Wherever I May Roam” para el álbum homenaje The Metallica Blacklist (2021). Aunque polémico para algunos sectores más puristas del rock, fue una colaboración histórica tener a un artista urbano reinterpretando a una de las bandas más influyentes del metal. También sorprendió al colaborar con Imagine Dragons en el remix de “Enemy”, una alianza que mezcló pop alternativo, electrónica y urban beats.



J Balvin regresa a Bogotá

Tras un espectáculo sin precedentes en la capital antioqueña, el siguiente gran evento en el calendario de J Balvin lo llevará a la capital del país. El artista se presentará el 13 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este concierto representa otra parada crucial en su gira, llevando el mismo espectáculo de gran formato y producción que se verá en Medellín, para deleite de sus seguidores en la capital.

Aunque poco se ha revelado oficialmente sobre el repertorio, en la industria se espera un show lleno de visuales, guiños a su identidad artística y posiblemente una sorpresa o dos para Bogotá, la ciudad que siempre lo ha recibido con devoción. Para muchos seguidores de su historia, este concierto también será una oportunidad perfecta para recordar que, mucho antes del 'Mi Gente' y 'Ay Vamos', el origen de J Balvin estuvo en la magia del rock.

