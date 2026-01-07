Estos grupos del Sisbén tendrán subsidio de vivienda de hasta $87 millones en 2026: requisitos

El 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció un aumento del salario mínimo en Colombia de 23,7 %, por lo que quedó en $1.750.905 para 2026. Adicionalmente, el auxilio de transporte se elevó a $249.095, llevando el ingreso total para quienes ganan el mínimo a $2.000.000 mensuales. Este tipo de incrementos afecta directamente el costo de los proyectos de vivienda de interés social (VIS), cuyo precio máximo, medido en múltiples del salario mínimo, se ajusta al alza cuando el SMMLV aumenta.

Un ejemplo ilustrativo: una VIS de 150 SMMLV tenía un tope de alrededor de $213 millones, cifra que se dispara hasta aproximadamente $262 millones al aplicarse el nuevo SMMLV, lo que representa un incremento cercano a $49 millones. Ante este panorama, el Gobierno ajustó también los montos de los subsidios de vivienda para preservar su accesibilidad, especialmente para las familias de menores ingresos.



Así quedaron los subsidios de vivienda en 2026

Con el incremento del SMMLV, los subsidios también subieron. Estos son los montos actualizados:



Subsidio de vivienda nueva urbana (hasta 30 SMMLV): 30 × $1.750.905 = $52.527.150.

Subsidio de vivienda nueva urbana (20 SMMLV): 20 × $1.750.905 = $35.018.100.

Vivienda usada urbana (22 SMMLV): 22 × $1.750.905 = $38.519.910.

Vivienda rural nueva o en terreno propio urbano/rural: 70 SMMLV → $122.563.350.

Mejoramiento en zona rural (22 SMMLV) → $38.519.910.

Arrendamiento: 60 % del SMMLV → $1.050.543 mensuales.

Los topes habituales se mantuvieron conforme a lo anterior, elevando la capacidad de compra para los hogares vulnerables.



Subsidio Familiar de Vivienda: ¿que es y cómo funciona?

El Subsidio Familiar de Vivienda es un apoyo dirigido a familias colombianas para facilitar la compra, construcción, mejora o arrendamiento de vivienda. Se asigna principalmente de dos maneras:



A través del Gobierno nacional en coordinación con cajas de compensación o entidades territoriales.

Mediante las cajas de compensación familiar, según los ingresos y la clasificación socioeconómica.

Existen distintas modalidades de subsidio:



Vivienda nueva urbana: familias clasificadas hasta cierto nivel del Sisbén pueden acceder a subsidios equivalentes a 30 SMMLV (para ingresos hasta 2 SMMLV) o 20 SMMLV (para ingresos entre 2 y 4 SMMLV).

Vivienda nueva rural, usada, construcción en terreno propio y mejoramiento: cada una tiene límites distintos, medidos también en SMMLV.

Las familias deben cumplir condiciones como no ser propietarias de vivienda, tener un crédito hipotecario aprobado o estar afiliadas a una caja de compensación.



Grupos Sisbén que recibirán más de $87 millones de subsidio de vivienda

Para 2026, el subsidio de hasta 30 SMMLV ($52.527.150) está destinado a familias con iguales o menores ingresos a 2 SMMLV (es decir, hasta $3.501.810 mensuales), siempre que estén en los grupos del Sisbén compatibles con la iniciativa, es decir, del A1 a C8. Esto implica que los hogares en los subgrupos más vulnerables —pobreza extrema (A) y pobreza moderada (B) y una parte de la vulnerabilidad (hasta C8)— podrán acceder al subsidio de $52 millones.



Sin embargo, también existe la concurrencia de subsidios, una estrategia común consiste en combinar el subsidio del Gobierno con el apoyo de la caja de compensación. Por ejemplo, una familia con ingresos inferiores a 2 SMMLV puede recibir:



30 SMMLV ($52.5 millones) de la caja de compensación

Otro apoyo del Gobierno nacional de 20 SMMLV ($28.470.000), haciendo una suma que puede llegar hasta los 87.5 millones de pesos.

Esta modalidad permite potenciar el efecto del subsidio, especialmente en proyectos VIS nuevos con precios alineados al tope máximo.



Requisitos para acceder al Subsidio de Vivienda Familiar

Las condiciones generales para aplicar son:



Tener clasificación Sisbén IV entre los grupos elegibles (hasta C8). Estudios de ingresos que demuestren ingreso familiar mayor a cero y hasta 2 SMMLV para subsidio de 30 SMMLV. No ser propietario de vivienda ni haber sido beneficiario de otro subsidio para compra de vivienda (excepto mejoramiento o arrendamiento). Crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y vigente. Afiliación a una caja de compensación familiar. Postulación a vivir en vivienda de interés social (VIS) o modalidad demandada de vivienda.

Los procesos de solicitud suelen coordinarse con las cajas de compensación, que verifican requisitos y gestionan la asignación del subsidio.



Clasificación del Sisbén y elegibilidad

El Sisbén IV clasifica a la población en cuatro grupos principales (A, B, C y D), cada uno con subgrupos:



Grupo A (A1–A5): pobreza extrema.

Grupo B (B1–B7): pobreza moderada.

Grupo C (C1–C18): vulnerabilidad.

Grupo D (D1–D21): no pobre / no vulnerable.

Esta clasificación es determinante para asignar subsidios:



Familias en A y B están priorizadas para programas como subsidio de vivienda, devolución del IVA, Renta Ciudadana y Colombia Mayor.

Algunas modalidades de vivienda también pueden estar disponibles hasta el subgrupo C8, según regulaciones específicas.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL