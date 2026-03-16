Esta es la identidad y primera hipótesis de homicidio en Salitre, occidente de Bogotá

Noticias Caracol pudo confirmar que el hombre que fue asesinado en el barrio Sauzalito, en el sector de Ciudad Salitre, occidente de Bogotá, se llamaba Nestor Harry Acosta Leal. Recibió varios impactos de bala en un paradero de buses por parte de sujetos que se transportaban en moto.

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Los hechos ocurrieron sobre las dos de la tarde de este lunes 16 de marzo, en la calle 24 #69B, a unas 10 cuadras del Terminal de Transporte de Salitre. La primera hipótesis que se maneja es que habrían asesinado a la víctima al intentar hurtar su celular. De hecho, testigos de lo ocurrido informaron que el hombre habría forcejeado con los delincuentes.

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