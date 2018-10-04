Noticias Caracol Trinidad Y Tobago
Trinidad Y Tobago
-
Venezuela suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EE. UU.
Maduro consideró como una "amenaza" las maniobras militares que ese país vecino de Venezuela desarrolla junto a Washington con el buque "USS Gravely (DDG-107)".
-
Venezuela capturó supuestos mercenarios "con información" de la CIA: “Está en curso un ataque”
Por su parte, el ministro de Defensa de ese país dijo que Estados Unidos “busca un incidente para justificar una agresión militar” contra Venezuela. El domingo llegó a Trinidad y Tobago el buque de guerra USS Gravely.
-
Estados Unidos anuncia ejercicios militares con país vecino de Venezuela: ¿cómo serán?
Nicolás Maduro pidió: "¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!". En tanto, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar, ha expresado su apoyo a Trump y a sus operaciones en el Caribe.
-
Petro se pronunció sobre muerte de pescadores trinitenses en ataque de EE. UU. en el mar Caribe
El presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte de dos pescadores de Trinidad y Tobago tras ataque de Estados Unidos a embarcaciones en el mar Caribe.
-
Venezuela acusa a Trinidad y a Guyana de ser “vasallos” de EE. UU. y prestarse a “planes perversos”
Diosdado Cabello afirmó que la primera ministra de Trinidad y Tobago “tiene mucha responsabilidad” en el ataque a la lancha en la que murieron once personas. La funcionaria, por su parte, dijo que “no desperdiciaremos nuestros recursos buscando esos cuerpos”.
-
Diosdado Cabello responde a país vecino de Venezuela que ofrece apoyo a Estados Unidos: "Vergonzoso"
El líder chavista afirmó que Venezuela no está "atacando a nadie" y que los agredidos son los venezolanos, en medio de las tensiones que enfrenta con Washington tras el despliegue militar en el Caribe cerca de sus costas.
-
Defensa de sujeto que mató a una periodista pide que se anule su pena de muerte: ¿por qué?
Danile Agard, de 39 años, asesinó a la comunicadora Lynette Lithgow-Pearson, y a dos personas más, en 2001 a las afueras de Puerto España, en Trinidad y Tobago. La periodista se encontraba en ese país trabajando en un libro.
-
A que no sabía que hoy es el Día Internacional del Hombre: ¿cómo nació la fecha?
Pese a no ser un festejo marcado en el calendario, a diferencia del Día de la Mujer, conmemora los aportes positivos del género masculino en la sociedad.
-
Bebé de un año murió tras disparos de Guardia costera de Trinidad y Tobago a lancha con migrantes
Hay indignación en Venezuela, de donde partió la nave. Primer ministro de la isla reconoció y lamentó el hecho.
-
Mujer grabó araña gigante que trepaba por una pared: ¿es la más grande del mundo?
Tras subir el video a redes sociales, algunos internautas hasta dijeron que se trataba de un demonio y le recomendaron salir de la vivienda.