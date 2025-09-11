Venezuela acusa a Trinidad y a Guyana de ser “vasallos” de EE. UU. y prestarse a “planes perversos”

Venezuela responsabilizó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, del ataque de EE. UU. contra lancha en el Caribe en el que once supuestos narcotraficantes murieron. Además, señaló a ese gobierno y al de Guyana de ser "vasallos" del Departamento de Guerra del país norteamericano y de prestarse para sus "planes perversos". (Lea también: Eurocámara declara Cartel de los Soles, “dirigido por Maduro y narcos colombianos”, grupo terrorista)

El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que la primera ministra tiene "muchísima responsabilidad" en el reciente ataque contra una lancha que presuntamente pertenecía al Tren de Aragua.

"Ellos mismos (los funcionarios estadounidenses) admiten que asesinaron a unas personas, y tiene mucha responsabilidad la señora que gobierna Trinidad, muchísima responsabilidad, y condena ahora a muerte a cualquier pescador de Trinidad, de Tobago, de Venezuela, de cualquier isla que salga a pescar", dijo el ministro en su programa semanal de televisión.



Entretanto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió "un mensaje muy claro a los Gobiernos vasallos del Departamento de Guerra de Estados Unidos. El Gobierno de Trinidad y Tobago, el Gobierno de Guyana, tómenlo con calma. No se atrevan y no se les ocurra. Se están prestando para los planes perversos de una agresión contra el pueblo".

Desde el estado Sucre, durante el anuncio de un despliegue militar transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la vicepresidenta aseguró que Guyana y Trinidad también "se están prestando para desestabilizar a todo el Caribe y a este continente", sin abundar en detalles sobre su afirmación.

Caracas considera como un invento la información difundida por Washington sobre el ataque contra la pequeña embarcación, e insiste en que EE. UU. busca, a través de una "presión militar", provocar un cambio político para tener acceso a los recursos naturales de la nación petrolera.



La posición de Trinidad y Tobago frente a ofensiva de EE. UU.

La primera ministra trinitense alabó recientemente el ataque a la lancha y abogó por eliminar "violentamente" a todos los narcotraficantes. La aerolínea Caribbean Airlines suspendió sus rutas entre la isla y Venezuela durante todo el mes de septiembre.

La mandataria informó que no buscará los cuerpos de los presuntos narcotraficantes atacados por EE. UU. y deportará a 200 presos venezolanos de sus cárceles. Apuntó que los restos serán recuperados solo en el caso de que lleguen a las costas trinitenses.

"No desperdiciaremos nuestros recursos buscando esos cuerpos. Los recursos de nuestra guardia costera serán usados para proteger nuestras fronteras, no para buscar traficantes de drogas muertos", afirmó Persad Bissessar en declaraciones a la prensa.

"Este no era un barco civil (...) Estas drogas causan más muerte y desesperación que las armas convencionales", añadió, asegurando que los cadáveres serán recuperados en caso de que lleguen a las costas trinitenses.

En este contexto, dos cuerpos aparecieron entre el viernes y el domingo en las costas del noreste de Trinidad, la principal isla del archipiélago, y se sospecha que podrían estar vinculados con el ataque.

No obstante, el Comisionado de Policía, Allister Guevarro, dijo que, "por ahora, no deseamos especular sobre el origen de los cuerpos ni sobre la forma en que murieron", haciendo un llamado a "toda persona que tenga información a presentarse".

Con estas declaraciones, Persad-Bissessar respondió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que solicitó a la primera ministra trinitense que busque los cadáveres de los tripulantes a bordo de la lancha con presuntos narcotraficantes que fue atacada el 2 de septiembre por EE. UU., que desplegó fuerzas militares en el Caribe para, asegura, combatir el narcotráfico.

Sobre la deportación de venezolanos de Trinidad y Tobago, la primera ministra manifestó que “pueden irse a casa o presentar órdenes judiciales y permanecer en prisión. Depende de ellos, pero no serán libres en nuestras calles".

