Venezuela capturó supuestos mercenarios "con información" de la CIA: “Está en curso un ataque”

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de buscar "un incidente para justificar una agresión militar" contra el país, al ratificar la denuncia del Ejecutivo chavista sobre la planificación de un "ataque de falsa bandera", en medio de la tensión con la nación norteamericana por su despliegue naval en el mar Caribe.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"La guerra siempre va precedida de la desinformación, la manipulación y la mentira. Por ello, el Gobierno de los EE. UU. busca un incidente para justificar una agresión militar contra nuestra nación, ya que el relato del narcotráfico se les agotó", dijo el ministro en Instagram.

Para el funcionario, se trata de un "acto provocador de cara a los ejercicios militares del Comando Sur en Trinidad y Tobago que -advirtió- atentan contra la paz en la región", por lo que aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "permanece vigilante y alerta para defender la soberanía de Venezuela".



Lo anterior porque el domingo 26 de octubre, el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense, arribó a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días, tras lo que se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina al país insular, ubicado muy cerca de Venezuela. (Lea también: ¿Cuál es la capacidad militar del portaviones de EE. UU. desplegado en el mar Caribe?)



Lo que dijo el régimen de Venezuela sobre la CIA

La vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, alertó de "la peligrosa realización de 'ejercicios militares' por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur" de EE. UU.



Además, informó de la detención de "un grupo mercenario con información directa" de la CIA, con lo que, aseguró, se pudo "determinar que está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano", y que tiene el objetivo, advirtió, de generar "un enfrentamiento militar".

Publicidad

Por tanto, consideró que no se trata de ejercicios defensivos, sino de "una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense".

Rodríguez dijo que la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, "ha renunciado a la soberanía de Trinidad y Tobago para actuar como colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses".

Publicidad

El pasado viernes, Padrino López aseguró que su país sigue preparándose ante un despliegue militar que se acerca "cada día más" a las costas venezolanas, luego de que el Pentágono anunciara el envío del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, al Caribe, donde Washington asegura que combate el narcotráfico.

Y afirmó que la "CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo". "Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará", dijo.



¿Qué han dicho desde Trinidad y Tobago?

La llegada del USS Gravely intensifica la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, que aprobó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y estudia ataques terrestres.

La visita del buque "tiene como objetivo reforzar la lucha contra el crimen transnacional y construir resiliencia a través de capacitación, actividades humanitarias y cooperación en seguridad", afirmó el gobierno trinitense en un comunicado al final del día.

"El Gobierno de Trinidad y Tobago ha dejado en claro en repetidas ocasiones que valora la relación de este país con el pueblo de Venezuela dada nuestra historia compartida", añadió el texto.

Publicidad

En una conferencia de prensa en Malasia, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que ofreció a Trump "ayudar en la relación con Venezuela" para mantener a "América del Sur como zona de paz".

"Yo le planteé (a Trump) el tema de Venezuela, dije que por lo que leo en la prensa la situación se está agravando y que es extremadamente importante tener en cuenta (...) que Brasil puede ayudar en la relación con Venezuela", declaró Lula este 27 de octubre.

Publicidad

La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 43 muertos en diez bombardeos a presuntas lanchas con drogas en el Caribe y el Pacífico, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Dos trinitenses habrían sido asesinados a mediados de octubre en esos bombardeos. Las autoridades locales no han confirmado ni desmentido estas muertes. También se habla de por lo menos dos colombianos fallecidos.

Expertos cuestionan la legalidad de los ataques.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

Publicidad

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP