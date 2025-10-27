En vivo
MUNDO  / Venezuela suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EE. UU.

Venezuela suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EE. UU.

Maduro consideró como una "amenaza" las maniobras militares que ese país vecino de Venezuela desarrolla junto a Washington con el buque "USS Gravely (DDG-107)".

Por: AFP
Actualizado: 27 de oct, 2025
Maduro pidió crear aplicación para que ciudadanía reporte "todo lo que ve, todo lo que oye"
