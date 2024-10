A presidente de la Cámara se le salió polémica frase en COP16: “Dizque venía a Cali a descansar”

El pasado 21 de octubre inició la COP16 en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca. Durante el Foro Parlamentario Mundial, que se desarrolló el día miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, dejó abierto su micrófono, sin percatarse de que lo que estaba diciendo podía ser escuchado por todo el auditorio.

En redes sociales se viralizó la corta frase del congresista, la cual ha generado críticas. “Yo dizque venía a Cali a descansar”, se le escucha decir al político del partido Alianza Verde.

Ha generado polémica la frase del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, en medio de uno de los eventos de la COP16, cuando su micrófono quedó abierto: "Yo dizque venía a Cali a descansar".



Quien se dio cuenta de que el micrófono estaba abierto fue el presidente del Senado, Efraín Cepeda, el cual intentó ayudar a su colega diciendo: “Recuerden que estamos invitados a un cóctel Gobernación del Valle del Cauca, todos ustedes tienen la invitación. Esperamos verlos en ese cóctel porque tenemos mucho que festejar después de este arduo trabajo”.

¿Qué dijo el presidente de la Cámara?

Minutos después, a través de su cuenta de X, el congresista expuso: “Para mí ha sido un honor y una alegría infinita presidir el Primer Foro Parlamentario en el marco de una COP mundial. Espero ese legado trascienda en los parlamentos del mundo por muchas generaciones”.

El presidente de la Cámara de Representantes indicó que el episodio surgió debido a que estuvo al frente de una larga sesión de un foro interparlamentario que, incluso, trascendió fronteras en la COP16. Además, expuso que la frase “coloquial” se la comentó a un congresista del departamento del Valle del Cauca que se le acercó.

Al programa Blu 4.0, de la emisora Blu Radio, Jaime Raúl Salamanca explicó: “Yo presidí esta sesión durante nueve horas con mi equipo. Estuvimos acompañando precisamente la posibilidad de realizar este foro interparlamentario a nivel mundial. He estado muy atento y ante una frase coloquial que le comenté a un congresista, precisamente del Valle, que me estaba felicitando y reconociendo el trabajo que se había hecho. Le dije: ‘yo pensé que a Cali se venía a descansar’, y se me quedó abierto el micrófono. Eso es lo que registraron algunos".

Luego, en un documento compartido a través de redes sociales, el presidente de la Cámara de Representantes indicó que, para él, “esto es lo realmente importante de hoy”: el papel de las y los parlamentarios para lograr las transiciones socioeconómicas de cara a la conservación, protección y el uso sostenible de la diversidad biológica.

