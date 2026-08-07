Abelardo de la Espriella anuncia decisiones económicas: “Impuesto al patrimonio será eliminado”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en su primer discurso como mandatario, retrató el panorama que ve para el país y trazó los ejes de lo que será su política. Entre algunos de sus anuncios en temas económicos habló de la austeridad, la atracción de inversión y el aprovechamiento de los recursos naturales, con el que busca recuperar la confianza en el país y hacerlo un destino "seguro y rentable" para los inversores.

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"Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo", afirmó De la Espriella en su discurso, que duró una hora y 17 minutos desde el batallón Pichincha de Cali.

Desde su perspectiva, a ninguna economía comienza a irle bien si no empieza por la conquista de la confianza, que es uno de los bienes más valiosos que puede tener una nación. “Ninguna economía prospera cuando el Estado gasta sin control, desalienta la inversión, pierde el respeto por el dinero de los contribuyentes y compromete irresponsablemente el futuro de las nuevas generaciones”, anotó.



Como una de sus primeras decisiones, dijo que firmará el decreto de congelamiento del gasto público. Añadió que la austeridad no recaerá sobre quienes más necesitan la protección del Estado, “tengan la certeza de que los programas dirigidos a la población más vulnerable serán preservados”.



Aprovechó para enviarle un mensaje a los empresarios colombianos, a quienes les dijo que este gobierno será su aliado. “Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo”, agregó.

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Entre otras de sus políticas, adelantó que presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo. “Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la inversión, la producción y el empleo. Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente en ejercicio: el impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza”, dijo.

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