De la Espriella dice que Colombia se unirá al Escudo de las Américas: "Permitirá unir capacidades"

El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, aseguró en su primer discurso como mandatario que una de las primeras acciones será suscribir al país en el Escudo de las Américas, la iniciativa fundada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir a nivel continental el narcotráfico y el crimen organizado. Anteriormente, De la Espriella había indicado que la sede de esta iniciativa en el país es la ciudad de Medellín.

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"Asumiremos un papel de liderazgo en la lucha contra el crimen organizado. Mi gobierno impulsará una estrecha articulación internacional en materia de inteligencia, seguridad, justicia y persecución de las finanzas criminales. Uno de mis primeros actos de gobierno será suscribir el Escudo de la Américas, una iniciativa que permitirá unir capacidades, compartir información estratégica y fortalecer la acción conjunta de las naciones libres, frente a las amenazas que afectan la seguridad nacional y regional", dijo el Presidente desde el Cantón Militar Pichincha de Cali.

Sobre las razones por las que la sede de este Escudo será Medellín, De la Espriella afirmó que se debe a que la capital antioqueña es "la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado", y porque desde esa zona y su área metropolitana "salen la mayoría de órdenes" al resto del país. "Nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde", añadió.



Durante la posesión, De la Espriella también habló de cómo espera que sea el papel de Colombia en el ámbito internacional. "A partir de hoy Colombia volverá a sentir su voz con autoridad en el escenario internacional, defendiendo los intereses superiores de la Nación. Fortaleceré nuestras relaciones con todos los países del mundo sobre la base del respeto mutuo. Consolidaré de manera especial las alianzas estratégicas con aquellas naciones que comparten los valores de democracia, libertad y respeto por la dignidad humana. Gracias a nuestra política exterior recuperaremos el liderazgo que históricamente nos ha correspondido en Iberoamérica y en el hemisferio, siempre orientado a promover la integración y el desarrollo de nuestros pueblos", dijo.



En marzo de este año, tras la operación militar contra Nicolás Maduro en Caracas, Trump fundó con los presidentes aliados de la región la alianza Escudo de las Américas. En América Latina, varios gobiernos conservadores han adoptado la agenda antinarcóticos militarizada de Trump, y la política de construir grandes cárceles del salvadoreño Nayib Bukele. De hecho, De la Espriella mencionó que “se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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