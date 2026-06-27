Abelardo de la Espriella designa a José Manuel Restrepo para liderar el empalme presidencial

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, como director del "Empalme Anticorrupción", el proceso que estará encargado de revisar el estado de la administración pública durante la transición hacia el nuevo Gobierno. La decisión fue informada mediante el Comunicado 064, difundido por el movimiento político Defensores de la Patria.

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En el mismo documento, De la Espriella también informó que no asistirá a la Casa de Nariño antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República, por lo que su presencia en la sede del Ejecutivo solo se dará después de la posesión.

En ese sentido, el documento expresa de manera textual: "El Presidente electo NO asistirá a la Casa de Nariño hasta después de su posesión."



José Manuel Restrepo tendrá la responsabilidad de liderar la revisión integral del estado de la administración pública durante el proceso de transición entre gobiernos.



El documento señala que el empalme estará conformado por el equipo técnico que, durante los últimos seis meses, ha trabajado en la preparación de la hoja de ruta del Gobierno entrante.

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Según lo informado, este grupo tendrá como misión "garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente".

El comunicado agrega que, con esta decisión, el presidente electo ratifica que la lucha contra la corrupción será una prioridad desde el inicio de su administración.

#ATENCIÓN | El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), designó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo (@jrestrp), como director del Empalme Anticorrupción, instancia que liderará la revisión integral del estado de la administración… pic.twitter.com/7k5KrDawOl — Defensores de la Patria (@defensoresco) June 27, 2026

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¿Cuándo será la posesión presidencial?

La ceremonia de posesión presidencial está programada para el próximo 7 de agosto de 2026, fecha en la que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, prestarán juramento para ejercer sus cargos durante el periodo constitucional 2026-2030.

De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 7 de agosto es la fecha en la que tradicionalmente inicia el periodo presidencial en Colombia. Aunque la Constitución no establece de manera expresa ese día para la posesión, desde la Constitución de 1886 se institucionalizó el inicio del mandato presidencial en esa fecha y la tradición se ha mantenido hasta la actualidad.

Este es un día de suma importancia en el país, pues coincide con la conmemoración de la Batalla de Boyacá, ocurrida en 1819, considerada uno de los acontecimientos más determinantes en el proceso de independencia de Colombia.

Laceremonia de posesión se realiza ante el Congreso de la República y que, por tradición, se desarrolla en la Plaza de Bolívar, un espacio de relevancia histórica e institucional donde se encuentran el Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y el Palacio Liévano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá.