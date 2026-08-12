Presidente De la Espriella da nuevo balance de terremoto y anuncia medidas: van 265 fallecidos

El presidente Abelardo de la Espriella dio un nuevo balance del terremoto de 7,4 que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto. Con corte a las 5:15 p.m. de este miércoles, se reportan 265 fallecidos, 3.494 heridos, y 496 desaparecidos. Además, hay 25.872 familias afectadas, alrededor de 53.000 personas damnificadas, 11.347 viviendas destruidas y 140 edificios colapsados . "Estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia", aseguró.

Además, anunció que hará uso de la medida de emergencia económica para enfrentar la crisis "como corresponde". Por medio de esta figura, va a crear un "fondo milagro" para canalizar aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos. "Es sin duda una tragedia de gran dimensión, pero es precisamente en estos momentos tan aciagos y complejos cuando nos debemos unir bajo una sola misma bandera", afirmó.

Reiteró, por otro lado, que la tragedia "nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estreches total de recursos de tesorería y un presupuesto público absolutamente desfinanciado". No obstante, afirmó que está estructurando varias medidas de alivios temporales para el pago de servicios públicos para los damnificados, subsidios de arrendamiento, medidas de alivio tributario y financiero, apoyos económicos para los más vulnerables y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios.



Asimismo, dijo que gestionarán ayudas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos, y generen más empleos en las zonas afectadas. "No están solos, aquí hay un gobierno que va a ayudarles", añadió el Presidente.



La primera dama, Ana Lucía Pineda, indicó que hasta el momento se han gestionado 1.500 toneladas de ayudas humanitarias. Se han distribuido 120.000 litros de agua y se han llevado 115 toneladas de medicamentos e insumos hospitalarios en carrotanques a las regiones afectadas. También, se ofrece servicio fúnebre gratuito para las víctimas.

Publicidad

En la noche del pasado martes, el Gobierno nacional publicó un decreto en el que se declara una Situación de Desastre de Carácter Nacional por el periodo de 12 meses, que son prorrogables, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander, los más afectados por el terremoto. El decreto establece que el Ministerio de Hacienda garantizará recursos para atender la emergencia por medio del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que manejará la UNGRD.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL