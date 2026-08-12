Colombia formaliza su ingreso al Escudo de las Américas para fortalecer cooperación con EE. UU.

El Ministerio de Defensa informó que Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. Esta iniciativa, creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir a nivel continental el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado trasnacional. "La cooperación internacional fortalece y no sustituye la responsabilidad soberana de Colombia de garantizar la seguridad de sus ciudadanos", aseguró el Ministerio.

En desarrollo de esta nueva etapa de cooperación, el Ministro de Defensa Nacional, Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora, formalizó un acuerdo bilateral de cooperación con Estados Unidos, "destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública colombiana y el Departamento de Guerra de los Estados Unidos". Este instrumento, según explicó el Gobierno, "profundiza una relación estratégica construida durante décadas y permitirá fortalecer capacidades, compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad operacional contra las organizaciones terroristas y criminales que amenazan al Estado y a la población colombiana".

El escudo de las Américas fue creado por Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y en él participan 12 presidentes de derecha de la región, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa. En ese sentido, el Ministro Mora destacó que #las amenazas transnacionales no reconocen fronteras y ningún Estado puede enfrentarlas de manera aislada. En consecuencia, Colombia ha ofrecido poner sus capacidades y experiencia al servicio de la seguridad hemisférica, liderando esfuerzos estratégicos en el océano Pacífico y el mar Caribe junto con las naciones integrantes de la Coalición".



El Ministerio de Defensa, por otro lado, reconoció "a la República de Panamá por su hospitalidad como país anfitrión de este foro; al Secretario de Guerra de los Estados Unidos de América, Pete Hegseth, y a su equipo; y al senador Bernie Moreno". Asimismo, destacó "la respuesta positiva de los Estados Unidos a la invitación del Presidente Abelardo De La Espriella para profundizar la planeación, coordinación y ejecución de operaciones contra amenazas comunes en el hemisferio, conforme al ordenamiento jurídico colombiano, los acuerdos vigentes y los mecanismos de cooperación entre ambas naciones".



Sede de Escudo de las Américas será Medellín

Durante su posesión, el presidente Abelardo de la Espriella había mencionado que una de sus primeras decisiones era, precisamente, unirse al Escudo de las Américas. "Asumiremos un papel de liderazgo en la lucha contra el crimen organizado. Mi gobierno impulsará una estrecha articulación internacional en materia de inteligencia, seguridad, justicia y persecución de las finanzas criminales. Uno de mis primeros actos de gobierno será suscribir el Escudo de la Américas, una iniciativa que permitirá unir capacidades, compartir información estratégica y fortalecer la acción conjunta de las naciones libres", dijo.



Añadió que la sede de este Escudo será Medellín, argumentando que la capital antioqueña es "la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado", y porque desde esa zona y su área metropolitana "salen la mayoría de órdenes" al resto del país. "Nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja como en derecho corresponde", agregó.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL