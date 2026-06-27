Gobierno anuncia a Germán Ávila como coordinador del empalme con delegado de De la Espriella

El Gobierno de Gustavo Petro anunció que el ministro de Hacienda, Germán Avila, será el coordinador del empalme con el futuro vicepresidente, José Manuel Restrepo, a quien Abelardo de la Espriella delegó para este proceso.

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El equipo del movimiento Defensores de la Patria informó que Restrepo encabezará el empalme, mediante el cual el Gobierno entrante recibe el poder. Según el comunicado, el denominado "Empalme Anticorrupción" estará integrado por un equipo técnico que preparó el programa de Gobierno durante los últimos seis meses y tendrá como misión revisar la situación de las entidades públicas, identificar riesgos para los recursos del Estado y garantizar una "transición transparente".

El presidente electo también anunció que no asistirá a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, durante este proceso y que solo ingresará una vez tome posesión del cargo.



Por otro lado, Petro designó al actual ministro de Hacienda, Germán Ávila, para que sea el "coordinador" del proceso de transición en representación de su Gobierno, y añadió que "se espera que en los próximos días se realice la primera reunión entre el coordinador del Gobierno Nacional y el coordinador del equipo designado por el presidente electo, con el fin de acordar las metodologías y dar inicio al empalme".



El texto finalizó diciendo: “Esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática, respetando los principios de la transparencia en el marco del fortalecimiento institucional de Colombia”.



Primeras acciones de Restrepo de cara al empalme

El vicepresidente electo informó que “le he solicitado a la Cancillería suspender los nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomáticas y consular hasta el próximo 7 de agosto. Esto, también, bajo la instrucción del Presidente Abelardo de la Espriella”.

Como coordinador del proceso de empalme le he solicitado a la @CancilleriaCol suspender los nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomáticas y consular.



Esto, también, bajo la instrucción del Presidente @ABDELAESPRIELLA. Los últimos días del gobierno saliente no… pic.twitter.com/S9t44b3R7w — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 27, 2026

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“Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contrarreloj para repartirse cargos y para dejar amarradas decisiones que corresponden exclusivamente al Gobierno de los colombianos que ellos eligieron”, subrayando que “el servicio exterior le pertenece a Colombia y debe ser respetado”.

Entretanto, el excandidato Iván Cepeda aseguró que será él quien ejerza el liderazgo de la oposición al futuro Gobierno de De la Espriella, una condición que, dijo, se deriva de los más de 12,7 millones de votos obtenidos en la segunda vuelta presidencial del pasado domingo. "Junto a él (Petro), yo ejerzo el liderazgo de la oposición", escribió el senador del Pacto Histórico en un comunicado, en el que afirmó que esa condición emana "de la votación" y de su "historia consagrada a las luchas del pueblo colombiano".

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Cepeda, quien suscitó dudas al señalar a Petro como supuesto líder de la oposición, este sábado precisó que durante los próximos cuatro años defenderá el legado del presidente saliente y las reformas sociales impulsadas por el progresismo, al tiempo que prometió hacer una "oposición férrea" a la futura Administración. (Lea también: Petro habló de su rol en la oposición cuando se posesione De la Espriella, a quien felicitó)

A estos primeros pasos de la reorganización política se suma que De la Espriella nombró al primer miembro de su gabinete, el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, como su jefe de la cartera del Interior.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE