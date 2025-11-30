Cancillería dice que ve "con preocupación" advertencia de EE. UU. sobre espacio aéreo de Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Cancillería) se pronunció con respecto a la reciente advertencia de las autoridades aéreas de Estados Unidos sobre el incremento de "actividad militar" y el cierre del espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores. Indicó que ve con "preocupación" el anuncio y que este genera una "incertidumbre operacional que puede comprometer la claridad, confiabilidad y unidad de la información necesaria para la seguridad de la aviación civil internacional".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de un comunicado, la Cancillería añadió que "en el marco del Convenio de Chicago y de los estándares establecidos por la OACI, Colombia recuerda que toda información aeronáutica que afecte a un espacio aéreo determinado debe ser gestionada o coordinada con el Estado responsable de dicho espacio". En ese sentido, recalcó que "la coexistencia de un NOTAM (aviso aéreo) emitido por un tercero, sin la debida coordinación con la autoridad venezolana competente, introduce un elemento de incertidumbre operacional que puede comprometer la claridad, confiabilidad y unidad de la información necesaria para la seguridad de la aviación civil internacional".

En la noche de este sábado, el presidente Gustavo Petro también se había pronunciado a través de su cuenta de X, donde escribió: "El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI debe convocar de inmediato la Asamblea. No hay autorización del consejo de seguridad de la ONU para acciones militares sobre nuestro vecino".



Noticia en desarrollo...