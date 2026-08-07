Así está la Casa de Nariño horas antes de la posesión: De la Espriella busca convertirla en museo

A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030, la Casa de Nariño atraviesa un proceso de transición institucional mientras el nuevo mandatario electo ha manifestado su intención de convertir la sede presidencial en un museo. Entretanto, el edificio permanece dispuesto para recibir, si así se requiere, al próximo ocupante de uno de los espacios más representativos del poder ejecutivo en Colombia.

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Los momentos previos a la investidura se desarrolla con la atención concentrada en Cali, ciudad que acogerá este viernes la ceremonia de posesión, la primera en la historia reciente que se realiza fuera de Bogotá. Mientras tanto, en la capital del país, la Casa de Nariño presenta cambios propios del relevo de gobierno.



La Casa de Nariño entra en una etapa de transición

En el interior del palacio ya no permanecen varios de los elementos que hicieron parte de la ambientación durante la administración saliente. Según el recorrido realizado por Noticias Caracol, en los pasillos fueron retiradas las fotografías instaladas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, dejando las paredes despejadas para la nueva etapa administrativa.

También fueron trasladados algunos de los símbolos que acompañaron el cuatrienio que termina. La espada de Bolívar regresó a la Quinta de Bolívar, mientras que la paloma de la paz, obra del maestro Fernando Botero, fue llevada al Museo Nacional. De igual forma, la mayoría de las mariposas amarillas utilizadas como parte de la imagen institucional del gobierno saliente también fueron retiradas.



En la galería de expresidentes permanecerá el retrato de Gustavo Petro, quien concluye su mandato hoy 7 de agosto de 2026. Su imagen se integrará a la colección de exjefes de Estado junto a las de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. En el espacio destinado a las vicepresidencias también permanecerá el retrato de Francia Márquez,la primera mujer afrodescendiente en llegar a la Vicepresidencia de Colombia, cerca al de Marta Lucía Ramírez, la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país. Como ocurre en cada cambio de gobierno, además de la renovación de elementos visuales, también se adelantan modificaciones relacionadas con el funcionamiento interno de la sede presidencial y el relevo del personal que habitualmente desarrolla sus actividades en el palacio.



¿Qué pasará con la Casa de Nariño?

Durante los días previos a la posesión, Abelardo de la Espriella ha reiterado su intención de que la Casa de Nariño deje de funcionar como residencia presidencial y se convierta en un museo abierto a los ciudadanos.



De acuerdo con la información conocida, el mandatario electo busca que el edificio pueda ser recorrido por el público para conocer su historia, una iniciativa que, según se recordó en el informe periodístico, tuvo un antecedente durante la administración del expresidente Belisario Betancur,cuando por algunos meses se permitió el acceso de visitantes. Aunque,esa es la propuesta anunciada por De la Espriella, la Casa de Nariño continúa preparada para recibir,en cualquier momento, al nuevo ocupante de la sede presidencial.



Más de cuatro décadas como sede del Gobierno

La Casa de Nariño ha sido el centro de operaciones del Gobierno nacional durante más de 40 años. El edificio, tal como funciona actualmente, fue ampliado a finales de la década de 1970. Desde 1979 comenzó a operar como sede del Ejecutivo durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala. Antes de ese traslado, la sede presidencial funcionaba en el Palacio de San Carlos, inmueble ubicado en el centro de Bogotá y que actualmente alberga la Cancillería.

En su interior se encuentra el salón del Consejo de Ministros, escenario donde durante las últimas cuatro décadas se han desarrollado reuniones en las que se han adoptado decisiones del Gobierno nacional.

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El acto este viernes comenzará hacia las 3:00 de la tarde enla Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. La banda presidencial será impuesta por el presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez, durante la sesión del Legislativo convocada para la investidura.

El presidente electo ha señalado que la realización de la ceremonia fuera de Bogotá representa una decisión orientada a la descentralización. En su cuenta de X expresó:"Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad". También afirmó: "Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos,será una ceremonia austeray será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad".

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La ceremonia contará con la presencia del rey Felipe VI de España y de varios jefes de Estado como Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast, además de representantes internacionales. Para el desarrollo del evento, las autoridades informaron que Cali dispone de un esquema especial de seguridad con 11.000 uniformados y dispositivos tecnológicos para la vigilancia del espacio aéreo.