Así fue el choque entre Alfredo Mondragón y Alirio Barrera tras hundimiento de la reforma laboral

En la Comisión Séptima del Senado, este martes se hundió la reforma laboral en su tercer debate, pues ocho senadores votaron a favor de que se archivara, mientras que solo seis votaron en contra.

Tras la discusión, que se demoró alrededor de 4 horas, el representante a la Cámara del Pacto Histórico Alfredo Mondragón enfrentó al senador del Centro Democrático Alirio Barrera.

(Lea también: Armando Benedetti tras el hundimiento de la reforma laboral: "La consulta popular va sí o sí" ).

Mientras todos salían del recinto, en medio de momentos de tensión, Mondragón se acercó a Barrera y, entre gritos, le dijo: "¿Fuera los tiradores laborales del país? Es el Senado, hombre. ¿Y por qué miras con cara de matón? ¿Qué miras con esa cara de matón? (...) Los van a derrotar en la clase obrera en la calle”.

Publicidad

El representante continuó gritándole al senador: “Deja de traer caballos, trae razones, o ¿el cerebro no te da para eso? No, no, me da miedo estar al lado de usted. Centro Democrático, especialistas en masacrar laboralmente al pueblo colombiano. No habló nada este, no dice una palabra y viene aquí a intimidar. Cuando quiere un debate, pues cuando usted piense. ¿Y usted cuándo piensa?".

El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales. Horas después, Mondragón se refirió al hecho en su cuenta de X.

“Los del @CeDemocratico creen que la solución a todo es irse a puños. ¡No!, más bien cuando piensen les acepto un debate. No les tenemos miedo”, escribió.

Barrera, quien fue uno de los senadores que votó para que se archivara la reforma, también se pronunció sobre lo sucedido: "Le falta pelo pa' moño pa’ que me asuste, cobarde, cuando le faltan coj... entonces lo completa con gritos".

Publicidad

(Lea también: Reforma laboral se hundió en el Senado: esta fue la reacción de los gremios de empresarios ).

Le falta pelo pa moño pa’ que me asuste cobarde ,cuando le faltan c0j… nes entonces lo completa con gritos pic.twitter.com/22QLLcLAVp — Alirio Barrera🐴 (@JAlirioBarreraR) March 19, 2025

Consulta popular por las reformas

Tras el hundimiento de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro indicó que convocará una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre este proyecto y sobre la reforma a la salud.

Se trata de un mecanismo mediante el cual se somete a la consideración del pueblo una pregunta de carácter general sobre un tema de relevancia nacional, departamental, distrital o local. En este caso, como lo propone el presidente Gustavo Petro, se buscaría una votación nacional para que los colombianos se pronuncien sobre las reformas a la salud y laboral.

Las preguntas están planteadas para que los ciudadanos voten "Sí" o "No".

Publicidad

El proceso para convocar una consulta popular comienza cuando el presidente presenta la pregunta al Senado, que tiene un mes para pronunciarse sobre la conveniencia de la consulta. Si aprueba la iniciativa, el jefe de Estado puede convocar la consulta dentro de los tres meses siguientes a la aprobación.

Pero para que la consulta sea válida se requiere que una tercera parte del censo electoral participe, hoy unas 13.6 millones de personas, y que la mayoría de esa población vote a favor de la consulta.

Publicidad

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL