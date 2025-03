Benedetti dice que alcaldes que no aceptan día cívico del 18 de marzo “no apoyan a la clase obrera”

En diálogo con Noticias Caracol en Vivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre el día cívico que decretó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para el martes 18 de marzo de 2025 y explicó qué se busca con las marchas convocadas para ese día.

“Esa marcha es en apoyo a la consulta. Y la consulta se da porque el Congreso de la República no quiere aprobar lo que tiene que ver con la reforma laboral, que lo que está buscando es que al trabajador se le pague el 100% de sus domingos y sus festivos, que a partir de las 6:00 p.m. existan las horas extras, que no se pueda despedir a la gente porque sí, que se acaben los contratos de prestación de servicios, que la mujer cuando tenga problemas patológicos en la parte menstrual pueda ir donde el médico… Hay una cantidad de situaciones que son derechos colectivos que no se cambian desde 1950”, explicó Benedetti.

El ministro del Interior adujo que "el Congreso les hace más caso a los dirigentes, a los gremios, a la Andi, que realmente a los trabajadores. Por eso se está convocando una marcha en forma de carnaval, de alegría, para expresar el apoyo a esa consulta. Eso no es un apoyo de sí o no al presidente Petro, sino a los derechos laborales".

Noticia en desarrollo.