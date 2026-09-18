Cancillería declara "urgencia manifiesta" para garantizar continuidad en expedición de pasaportes

La Cancillería declaró un estado de "urgencia manifiesta" para evitar cualquier interrupción en la entrega de pasaportes y visas en Colombia. Esta medida legal, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, responde a una orden judicial que suspendió el proceso de implementación de un nuevo modelo de emisión de documentos de viaje. El Gobierno nacional asegura que la atención en consulados y oficinas se mantiene con total normalidad, respetando las citas ya programadas por los ciudadanos.



De igual forma, se utilizarán contratos temporales exclusivamente para sostener la operación mientras se organiza una nueva licitación pública transparente. Todas las acciones tomadas bajo esta emergencia, explica el documento, serán supervisadas por la Contraloría General para garantizar el manejo correcto de los recursos estatales.

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