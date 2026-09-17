Gobierno se retira de alianza internacional por los derechos LGBTIQ+ Equal Rights Coalition (ERC)

El Gobierno de Colombia decidió este jueves retirarse de la Equal Rights Coalition (ERC), un "organismo intergubernamental integrado por 43 Estados miembros dedicado a la protección de los derechos de las personas LGBTI", según se lee en su página web. La decisión fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante una carta fechada de este 17 de septiembre y dirigida al Comité Ejecutivo de la Coalición y al Reino de España, que compartía la copresidencia del mecanismo con Colombia.

En el documento, la Cancillería señaló: "el Gobierno Nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy". La salida ocurre antes de que termine el periodo de copresidencia que Colombia asumió junto con España para 2025-2027. Durante ese periodo, Caribe Afirmativo también participaba como representante de la sociedad civil colombiana en la copresidencia.



Entre las áreas de trabajo de la Equal Rights Coalition están la diplomacia internacional, la legislación y las políticas públicas, la coordinación de donantes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la protección humanitaria. "Cada una de estas áreas temáticas cuenta con grupos de trabajo que brindan una oportunidad periódica para que los Estados miembros, las ONG internacionales y la sociedad civil entablen un diálogo estrecho". Los Estados miembros se comprometen a "colaborar estrechamente con organizaciones de la sociedad civil LGBTI que se reúnen periódicamente en el marco de nuestra programación".



¿Qué dijo la Cancillería sobre la salida de Colombia?

La comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores no expone en el texto las razones por las cuales el Gobierno decidió retirarse de la Coalición. La carta se concentra en notificar formalmente la decisión al Comité Ejecutivo y a España, además de solicitar que sea comunicada a las demás instancias del mecanismo, al Secretariado, a los Estados miembros y a la sociedad civil. La carta fue emitida por el Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

"Sobre el particular, el Ministerio tiene a bien solicitar que esta decisión sea debidamente comunicada a las diferentes instancias del mecanismo, al Secretariado, a los Estados miembros y a la sociedad civil, al tiempo que agradece de manera muy especial al Gobierno del Honorable Reino de España, así como a los representantes de la sociedad civil española y colombiana, por el trabajo conjunto adelantado durante el ejercicio de la copresidencia compartida entre España y Colombia.



Caribe Afirmativo cuestionó la decisión

Tras conocerse la salida, Caribe Afirmativo, que compartía esta co-presidencia con el Gobierno, publicó una respuesta en la que expresó su desacuerdo con la decisión y advirtió sobre sus posibles implicaciones para la política exterior relacionada con los derechos de las personas LGBTIQ+. En su comunicado, la corporación afirmó: "Caribe Afirmativo denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la decisión del Gobierno colombiano de retirarse de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition – ERC) antes de concluir el mandato de co-presidencia que Colombia había asumido para el periodo 2025–2027".



La organización, que desde el 2019 trabaja por el "mejoramiento en la atención a casos de violencias contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans, e incidiendo por sus derechos en el acceso a la justicia", considera que la decisión representa un cambio en la participación internacional de Colombia en asuntos relacionados con los derechos de las personas LGBTIQ+. "Es un desaire a la comunidad internacional, una ruptura con el liderazgo que Colombia había construido y una señal política inequívoca sobre el lugar que el actual Gobierno está dispuesto a otorgar a los derechos humanos" de la comunidad.



Entre sus solicitudes está "explicar públicamente las razones que motivaron la decisión de abandonar la Equal Rights Coalition", así como informar cuál será la posición del país frente a los compromisos que tenía como Estado miembro y copresidente. Otra de las solicitudes está relacionada con la participación de organizaciones de la sociedad civil en decisiones sobre políticas de igualdad y diversidad. La organización pidió "garantizar la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil en las decisiones que afecten las políticas de igualdad y diversidad".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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