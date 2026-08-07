"Comienza el verdadero desafío: cumplirle a Colombia": De la Espriella horas antes de su posesión

En su cuenta de X, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, escribió un mensaje horas antes de su ceremonia de posesión presidencial, que por primera vez será fuera de Bogotá y se llevará a cabo en Cali, capital del Valle del Cauca. "Hace apenas unos meses emprendí un camino que muchos creían imposible", escribe al inicio del mensaje el abogado penalista que llega este viernes 7 de agosto como una figura política que promete dar un giro radical al país. "El 16 de julio de 2025 anuncié mi decisión de aspirar a la Presidencia de Colombia. Desde ese día comenzó una travesía que nos llevó a recorrer más de 90 municipios, a recoger más de cinco millones de firmas y a vivir once meses de una campaña intensa, llena de esperanza y compromiso", agregó, al tiempo que señaló: "Gracias a la confianza de más de 13 millones de colombianos, hoy tengo el inmenso honor de convertirme en su Presidente: un presidente de la provincia, de las regiones y de todos los colombianos".

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De la Espriella señaló que "esta victoria no es de un hombre; es de un pueblo que decidió creer que Colombia podía volver a levantarse". En su mensaje, el presidente electo afirmó que a pocas horas de iniciar "la Era del Tigre, comienza el verdadero desafío: cumplirle a Colombia y construir, con trabajo, autoridad, transparencia y amor por la Patria, la Patria Milagro que prometimos". "Ahora solo resta trabajar sin descanso, servir a la Nación y honrar la confianza que el pueblo depositó en mí, como lo hicieron Cincinnato, Ciro y el rey David cuando asumieron el deber de conducir a su pueblo", afirmó e invitó a la ciudadanía a seguir su ceremonia de investidura en Cali.

De la Espriella asume este viernes la presidencia decidido a combatir con mano dura a guerrilleros y narcos, en un giro que estrecha lazos con Washington y sepulta las negociaciones de paz. El abogado millonario de 48 años, que también posee la nacionalidad estadounidense y es aliado de Donald Trump, tomará juramento en Cali, en una ceremonia inusual cerca de territorios bajo dominio de grupos armados que han desatado la peor ola de violencia en una década. De la Espriella reemplazará a Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia y quien desconoce la elección de su sucesor. Petro denuncia un supuesto fraude electoral, pero no ha mostrado pruebas.



El abogado penalista se comprometió a poner fin a los fallidos planes de paz de Petro con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga. Y asumirá en una zona conflictiva, contrario a la costumbre bicentenaria de hacerlo en Bogotá. Cali, afectada recientemente por atentados guerrilleros, fue blindada para la ocasión con el despliegue de 11.000 militares y la activación de un sistema antidrones.



Al evento asistirán una decena de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca liderados por el fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel. El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, llegó en la madrugada en momentos en que una fuerte crisis sacude la institución. Petro descartó participar, pero sus aliados llamaron a protestas en las principales ciudades luego de perder las elecciones por el margen más estrecho de la historia.

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