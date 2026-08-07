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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Abelardo de la Espriella enviará delegación a Israel para “consolidar” nueva relación bilateral

Abelardo de la Espriella enviará delegación a Israel para “consolidar” nueva relación bilateral

Previo a la investidura del nuevo presidente de Colombia, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunió con una comisión israelí. Fue una “conversación franca y cordial entre amigos y aliados”, aseguró De la Espriella.

Por: EFE
Actualizado: 7 de ago, 2026
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumirá este viernes la Presidencia de Colombia, enviará en octubre una delegación de ministros a Israel para "consolidar" la alianza entre ambos países y avanzar en la nueva etapa de las relaciones bilaterales, que fueron rotas por el saliente presidente, Gustavo Petro.

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"En octubre viajaremos a Israel con una delegación de ministros para consolidar esta alianza estratégica y desde hoy se pone en marcha la Comisión Económica Binacional", escribió el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en X, donde señaló que el objetivo es impulsar la "innovación, tecnología, inversión, emprendimiento y oportunidades para el talento colombiano".

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La reunión entre las delegaciones israelí y colombiana forma parte de los encuentros bilaterales previos a los actos de investidura en la ciudad de Cali del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien sucederá a Petro para el periodo 2026-2030 en una ceremonia que se celebra por primera vez fuera de Bogotá.

"Sostuvimos una conversación franca y cordial entre amigos y aliados, reafirmando los históricos lazos de amistad, cooperación y respeto que unen a nuestros pueblos", dijo por su parte De la Espriella en una publicación en X sobre su entrevista con el canciller israelí, Gideón Sa'ar, quien está en Cali para asistir a su investidura.

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El encuentro supone el primer paso anunciado por el Gobierno entrante para restablecer una relación que quedó profundamente deteriorada durante el mandato de Petro, quien rompió en mayo de 2024 las relaciones diplomáticas con Israel en protesta por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

De la Espriella anunció desde el comienzo de su campaña que, si llegaba a la Presidencia, restablecería las relaciones con Israel y reforzaría la cooperación entre ambos países.

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El nuevo mandatario también planteó un giro en la política diplomática colombiana hacia Israel y hace unas semanas anunció su intención de trasladar la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén.

El anuncio hecho hoy por Restrepo apunta ahora a que ese giro no será únicamente diplomático. La Comisión Económica Binacional, que según el vicepresidente electo comenzará a funcionar desde este viernes, buscará estrechar la cooperación en ámbitos como la tecnología, la innovación y la inversión.

"Hoy dimos un paso histórico para Colombia", afirmó Restrepo, quien aseguró que la nueva etapa de la relación permitirá generar "más oportunidades y bienestar para todos los colombianos".

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