Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / Confirman nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

Confirman nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

El funcionario, según la denuncia, tiene múltiple nacionalidad y suscribió contratos con entidad pública dentro del año en que fue elegido, lo que lo inhabilitaría.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
Confirman nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov
El Consejo de Estado confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró la nulidad de la elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027.

La primera sentencia contra el ciudadano fue proferida el 27 de febrero de 2025.

Los argumentos de la demanda contra el alcalde de Tunja

La sociedad Grup Colombia señaló que Mikhail Krasnov “suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia” en diciembre de 2022 y fue “elegido en los comicios llevados a cabo el 29 de octubre de 2023 con un total de 27.338 votos”, sin que se hubiera cumplido un año sin tener vínculos con entidades públicas, hecho que lo inhabilitaría para ser el mandatario de la capital boyacense.

Sobre este punto, la ley señala que está inhabilitado “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.

El Diario de Boyacá informó que al enterarse del fallo, el alcalde de Tunja le dijo a su equipo “la agenda de trabajo debe continuar”.

