Constituyente abriría puerta de reelección de Petro o el fin anticipado de su mandato: Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical, afirmó que es hora de tomarle la palabra al señor presidente” Gustavo Petro y respaldar una constituyente para que “midamos fuerzas”.También se refirió a la probabilidad de que por este proceso se abra la puerta de una reelección presidencial.



“Siempre es posible (una reelección), como también es posible la de terminar el mandato anticipadamente. Yo creo que la puerta de la reelección se va a abrir o la van a promover por uno u otro camino. Entonces, pues claro, abramos esa puerta, pero también abramos esa puerta de la terminación anticipada del mandato”, puntualizó Vargas Lleras.

Es de recordar que luego de la polémica que se levantó tras la propuesta que el presidente Gustavo Petro expresó el pasado viernes15 de marzo de realizar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, el mismo jefe de Estado aseguró después que con esta no buscaría reelegirse.



“No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre”, indicó el presidente Gustavo Petro en entrevista con el diario El Tiempo.

Sin embargo, desde la oposición han advertido que el mandatario "no está actuando como un demócrata" y con la constituyente "podría perpetuarse en el poder y disolver el Congreso".

El senador David Luna, de Cambio Radical, manifestó que “más allá de las arandelas que le quiere montar (Petro), obviamente lo que busca es establecer la posibilidad de reelegirse, de perpetuarse en el poder. Colombianos, despertemos. El presidente Petro, lamentablemente, no está actuando como un demócrata”.

Publicidad

Para Miguel Uribe, del Centro Democrático, “la Asamblea Nacional Constituyente que propone Gustavo Petro es inconveniente, no resuelve los problemas del país y, además, genera el riesgo de la perpetuación de Gustavo Petro y sus aliados en el poder. Podría llegar incluso a disolver el Congreso”.



En entrevista con Blu Radio, Vargas Lleras afirmó este martes que en la eventual aprobación de una constituyente, la elección de los asambleístas “automáticamente se convierte en un plebiscito, porque si el Gobierno queda con las mayorías en esa constituyente, pues podrá reformar la carta política a su antojo, pero si queda en minoría, pues entonces también tiene que entender que el resultado fue desfavorable”.