Corte Suprema allanó oficina de la congresista Karen Manrique por escándalo en la UNGRD

Durante la mañana del miércoles 4 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia realizó una inspección judicial en la oficina de la congresista Karen Manrique, una de las mencionadas por Olmedo López dentro del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Karen Manrique, quien es representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, fue señalada dentro de las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, de ser la coordinadora de los congresistas que, presuntamente, iban al Ministerio de Hacienda en busca de la contraprestación a cambio hacer emitido conceptos favorables al Gobierno Nacional para créditos.

Aparentemente, Karen Manrique habría tenido múltiples reuniones en las cuales se pudo haber llegado a este tipo de acuerdos. Además, las primeras investigaciones indicarían que la congresista tuvo encuentros en las instalaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en las cuales buscaría un contrato en el municipio de Saravena, Arauca.

De momento, Karen Manrique no se ha pronunciado frente al allanamiento a su oficina.

Karen Manrique y la UNGRD

A mediados del 2024, la representante a la Cámara Karen Manrique, quien ocupa una de las 16 curules para víctimas, respondió a las acusaciones hechas por Olmedo López diciendo que los únicos acercamientos que ha tenido con las entidades del Estado han sido aquellas hechas bajo el ejercicio como congresista.

"Me duele que por esa razón y justo previo a las elecciones de mesas directivas, cuando una de las pocas mujeres representantes de una minoría en las curules de víctimas y de un territorio apartado y golpeado por la violencia, que vivimos con mayor rigor las mujeres, como lo es el departamento de Arauca, esté viendo esta infamia que busca desprestigiar el acompañamiento que he realizado, pero por encima de ello mi nombre, que es el único capital con que cuento, que he construido paso a paso”, expresó en un video publicado en sus redes sociales el 19 de julio de 2024.

El pasado lunes, 2 de diciembre de 2024, Karen Manrique asistió a la indagatoria a la que fue citada por la Corte Suprema de Justicia. Andrés Garzón, abogado defensor de la congresista, aseguró a Noticias Caracol en vivo que su representante guardará silencio hasta no conocer cuáles son las indicaciones que se hacen.

