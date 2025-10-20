Crisis diplomática entre EE. UU. y Colombia: Petro habla de TLC y de las medidas que tomará

En la Casa de Nariño habrá, este lunes, una cumbre de alto nivel, encabezada por el presidente Gustavo Petro, quien se reunirá con la vicepresidente Francia Márquez; el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña; la canciller Rosa Villavicencio; la ministra de Comercio, Diana Morales; y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, para tomar medidas en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos.

En esta reunión, que comunicó el presidente Petro, se ahondará en las decisiones que tomó el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que planea anunciar aranceles para Colombia, después de haber ordenado suspender la ayuda financiera para el país al acusar a Petro de ser un “líder del narcotráfico”.

A través de un mensaje en X, Petro se refirió al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, del cual mencionó que “está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense”. Entre las razones, señaló que al poner aranceles de 10 por ciento “ya se violó el TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EE. UU”.



Para Petro, están rotas unilateralmente por EE. UU., “no por nosotros y nos dejan libres, que no nos asuste ser libres, tenemos todo el mundo por delante trabajemos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo”.

Sobre Trump, el mandatario nacional señaló que el presidente de Estados Unidos “no controla a Colombia”. Anunció que responderá de manera inteligente y volvió a referirse sobre el TLC, del cual dijo que ha mantenido las cláusulas; sin embargo, dijo que el Ministerio de Comercio tiene decretos con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad.



“Hoy repasaré las medidas que tomaremos”, indicó Petro, quien sumó que “la respuesta colombiana” es “más inteligente a la amenaza irracional”.

