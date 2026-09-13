De la Espriella hace advertencia a quienes cometan actos vandálicos y se oculten en universidades

Abelardo de la Espriella advirtió este domingo en alocución a quienes cometan actos vandálicos dentro de universidades del país. El mandatario señaló que “la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar".

El jefe de Estado indicó que se refirió a la autonomía universitaria y sostuvo que "no está por encima del orden público. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantiza por mi gobierno. Pero el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y civil no son protestas, son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida".



De la Espriella anuncia un "protocolo nacional de actuación" para protestas

Agregó De la Espriella que, si bien las universidades tienen autonomía, "la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución de la Ley o la autoridad legítima del Estado. Por eso he dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuando estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuando existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen la intervención de las autoridades".

Dicho "protocolo nacional", dijo el jefe de Estado, estará en primera medida a cargo de la Policía Nacional, la cual, señaló, "será la primera autoridad operativa para atender estas situaciones y podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas. No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia. Esta decisión protege a los estudiantes".



Finalmente, De la Espriella envió un mensaje para el estudiantado de las universidades: "A los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, todas las garantías, pero a quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, a agredir ciudadanos o a miembros de la Fuerza Pública, les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar. La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y el debate; no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo".



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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