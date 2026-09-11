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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Exención de visa a Israel para colombianos entra en vigor tras acuerdo diplomático mutuo

Exención de visa a Israel para colombianos entra en vigor tras acuerdo diplomático mutuo

La decisión de ambos gobiernos restablece las condiciones previas a mayo de 2025 y facilita la movilidad, aunque no otorga permisos para trabajar o estudiar.

Por: EFE
Actualizado: 11 de sept, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Exención de visa a Israel para colombianos entra en vigor tras acuerdo diplomático mutuo
Omar Bula, canciller de Colombia, y Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia.
Cancillería de Colombia

Los colombianos podrán ingresar a Israel sin necesidad de tramitar una visa para estancias turísticas de hasta 90 días, como parte del restablecimiento de la exención recíproca de visado entre ambos países, informó este viernes la Cancillería en un comunicado.

La medida, vigente desde septiembre de 2026, aplica a los titulares de pasaportes ordinarios que viajen con fines turísticos y establece que "la permanencia no podrá superar los 90 días dentro de un periodo de 12 meses", de acuerdo con los procedimientos internos de cada país. El restablecimiento de la exención fue oficializado mediante la Resolución 12189 de 2026 y se produce en el marco del proceso de acercamiento entre Colombia e Israel, que busca "recuperar y profundizar los vínculos bilaterales" después de varios meses de tensiones diplomáticas.

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La Cancillería señaló que la decisión "facilitará la movilidad de ciudadanos de ambos países, promoverá el turismo y ampliará los intercambios entre las dos sociedades, además de abrir oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral". La exención aplica para viajes con fines turísticos y no supone una autorización para trabajar, estudiar o desarrollar otras actividades que requieran un permiso migratorio específico.

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El Gobierno colombiano decidió el pasado 11 de agosto restablecer y fortalecer las relaciones diplomáticas con Israel, con el propósito de recuperar y profundizar los vínculos entre ambos Estados. Cinco días después, el 16 de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel propuso a su homólogo colombiano restablecer plenamente la exención mutua de visado para los titulares de pasaportes ordinarios que viajaran con fines turísticos.

La propuesta contemplaba recuperar las condiciones que existían antes del 12 de mayo de 2025, fecha en la que se produjo la suspensión de la exención de visado en medio del deterioro de las relaciones entre los dos países, motivada por la avanzada militar israelí en territorio Palestino y el genocidio de ese pueblo. El 19 de agosto, la Cancillería colombiana manifestó su conformidad con la propuesta, al considerar que el restablecimiento contribuiría al renovado impulso de la relación bilateral y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre Colombia e Israel.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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