¿De qué habló delegación del gobierno electo con el Banco Mundial en su visita a Washington?

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; el ministro designado de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; y el ministro designado de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, participaron este lunes en Washington, capital de Estados Unidos, en una reunión estratégica de alto nivel con directivos del Grupo Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

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Según la oficina de comunicación del presidente electo Abelardo de la Espriella, este encuentro tenía tres objetivos: "Una Colombia estable, con finanzas públicas sólidas y reglas que fortalezcan la confianza; una Colombia competitiva, impulsada por la inversión, la productividad, la infraestructura y la generación de empleo; y una Colombia más equitativa, enfocada en cerrar brechas sociales mediante una gestión pública eficiente y orientada a resultados".

Restrepo, en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión, aseguró que los directivos del Grupo Banco Mundial indicaron que buscan priorizar el apoyo al sector campesino y a los jóvenes. Asimismo, resaltó que por el momento no se ha definido "de cuánto va a hacer el aporte" de este grupo para el país.



El equipo de De la Espriella añadió que, en el marco de estas conversaciones, el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, expresó el interés de la institución en acompañar las prioridades del nuevo Gobierno, haciendo énfasis también en "el fortalecimiento de las regiones, el acceso a capital semilla, el desarrollo territorial y la promoción de iniciativas que impulsen el crecimiento económico con inclusión social".



En ese sentido, afirmaron que "los avances alcanzados" servirán como base para la reunión que sostendrán en la ciudad de Barranquilla el presidente electo Abelardo De La Espriella y la vicepresidenta Susana Cordeiro, "en la que se espera formalizar una hoja de ruta de cooperación para acompañar al nuevo Gobierno desde el inicio de su mandato".

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"Este acercamiento refleja la disposición del Grupo Banco Mundial de trabajar de manera articulada con el Gobierno entrante en la construcción de una agenda de desarrollo para Colombia. Asimismo, envía un mensaje de confianza a los mercados, a los inversionistas y a la comunidad internacional sobre el compromiso del nuevo Gobierno con la estabilidad macroeconómica, la responsabilidad fiscal, el fortalecimiento institucional y el crecimiento con equidad", agregó el equipo del presidente electo.

LAURA VALENTINA MERCADO

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