Efraín Cepeda, presidente del Senado, reacciona a insulto de Petro: “No pienso caer tan bajo”

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, reaccionó al insulto que el jefe de Estado, Gustavo Petro, dijo contra él en la instalación de los comités ciudadanos de la consulta popular para promover el sí a las 12 preguntas de la propuesta gubernamental, que se adelantó en Soledad, Atlántico, este jueves 25 de abril. Según el congresista, “no pienso caer tan bajo” como, a su parecer, lo hizo el mandatario colombiano.

¿Por qué Petro se expresó así sobre Cepeda?

El Gobierno dio a conocer el pasado martes 22 de abril las 12 preguntas que serán incluidas en la consulta popular, iniciativa que Petro llevará el 1 de mayo al Senado para que este, en un plazo de 30 días, le dé el visto bueno y, tras su posible aprobación, vaya a las urnas en los tres meses siguientes.

Sin embargo, según Petro, el presidente del Congreso insiste en frenar sus iniciativas en el legislativo. "Decía Efraín Cepeda entonces: 'Oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso'. Yo no digo groserías, pero quise decir una: 'Mucho hp'", expresó el jefe de Estado. Y luego, en sus redes sociales, sostuvo: “Por sobre todas las cosas, a quien se debe respetar en una Democracia es al pueblo. Y anda por ahí mucho HP que irrespeta al pueblo”.

El mandatario aseguró que las veces que se reunió con Cepeda le propuso concertar las reformas, pero que una vez volvía al Congreso "las hundía".

Según el presidente Gustavo Petro, "a quien se debe respetar en una Democracia es al pueblo" - RAUL ARBOLEDA/AFP

La respuesta de Cepeda a Petro

El líder del Partido Conservador aseguró que el mandatario colombiano "aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza".

"No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP", expresó el presidente del Senado en su cuenta de X.

En los últimos meses, Cepeda se ha convertido en uno de los mayores opositores a Petro, con quien ha tenido fuertes enfrentamientos verbales por el trámite de las reformas sociales del Gobierno en el Congreso. Desde que a principios de marzo se conoció que 8 de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado iban a presentar una ponencia para archivar la reforma laboral, con la que hundieron el proyecto, el jefe de Estado no ha cesado de atacar verbalmente al Congreso.

"¿Por qué nos vamos a gastar y desgastar en una consulta que vale 700.000 millones de pesos, cuando podemos consensuar los proyectos laborales que han llegado al Congreso y que saldrían a cero pesos", ha dicho el presidente del Senado, Efraín Cepeda - Colprensa/Catalina Olaya

El mandatario acusó entonces a la Comisión Séptima de "una ruptura abierta contra la Constitución, motivada exclusivamente y abiertamente por la codicia", pues considera que la Carta Magna "ordena a todos los congresistas actuar en función del interés general".

Cepeda, entre tanto, ha defendido el trabajo del Senado y manifestado que en lugar de realizar una consulta popular, en el Congreso se pueden consensuar los proyectos relacionados con temas laborales. "¿Por qué nos vamos a gastar y desgastar en una consulta que vale 700.000 millones de pesos, cuando podemos consensuar los proyectos laborales que han llegado al Congreso y que saldrían a cero pesos para los colombianos?", expresó.

¿Qué pasa si el Congreso no avala la consulta popular?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo en Blu Radio que si el Senado no se pronuncia dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de la iniciativa, el presidente Petro queda habilitado para convocar la consulta popular por decreto, según la ley 134 de 1994.

El Gobierno no ha contemplado qué hacer en caso de que el Senado no dé el visto bueno al mecanismo, para el que se necesitan 54 votos para llevarse a cabo. Sanguino espera que tenga al menos 60. Sin embargo, en medio de su discurso en Soledad, el presidente afirmó que supuestamente el presidente del Congreso dijo “‘Petro me amenazó’. ¡Deje de llorar, responda con política, que para ese venimos! Si a los amigos de Efraín Cepeda se les ocurre negar la consulta popular, el pueblo va a borrar a esos congresistas de la historia de Colombia”.

La consulta popular está compuesta por 12 preguntas y todas están relacionadas con la reforma laboral que se hundió en el Senado. Tienen que ver con la duración de la jornada laboral, los pagos de los dominicales y festivos, los tipos de contratos, que también busca que se les den a aprendices del Sena, entre otras.

Si pasa en el Congreso, hay plazo de tres meses para llevarla a las urnas y así, los colombianos podrán decidir si votan por esta. Para que se apruebe, se requiere de la participación de por lo menos la tercera parte del censo electoral en Colombia y que haya obtenido voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos.

Según Benedetti, la propuesta sería aprobada “a mediados de mayo y ahí tendría los tres meses siguientes, dentro de esos tres meses se llamaría a las urnas”, es decir, para el mes de agosto. Semanas antes, el ministro de Trabajo consideraba que la votación de la consulta podría darse en octubre para aprovechar el calendario electoral. “Si el CNE tiene previsto hacer consultas este año, no tendremos que hacer ninguna erogación adicional”, puntualizó.

Para el 26 de octubre está fijada la fecha para las consultas internas de partidos, en las que las bancadas que tengan varios precandidatos presidenciales escogerán a quien las representará en las elecciones de 2026.

