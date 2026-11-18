Luis Felipe Henao, el nuevo gerente del Fondo Milagro, afirmó en entrevista con Noticias Caracol que esa entidad -que administra los recursos de la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4- entregará en diciembre de este año 2.700 viviendas de interés social a familias damnificadas. "La reconstrucción no se puede medir en anuncios sino por familias que vuelvan a vivir rápidamente en unas viviendas seguras, por colegios que puedan reabrir y por las comunidades que recuperen sus oportunidades", dijo Henao, quien fue enfático en que durante estos tres meses esa entidad ha adelantado un trabajo que permitirá "en un tiempo muy corto empezar a entregar viviendas".

Las declaraciones de Henao se dan en medio de los llamados de los propios damnificados del terremoto en ciudades como Pereira, Manizales, Quibdó y Cali, quienes tres meses después de la catástrofe aseguran que aún no han recibido ayudas. Y también de la polémica que generó la revelación de los millonarios sueldos de los funcionarios del Fondo, que provocó la salida del primer gerente, Jaime Uribe. "Estamos en una erapa de estabilización, pero estamos revisando lo que tiene que ver con soluciones de vivienda diferenciadas, reparación, reforzamiento, vivienda nueva, reconstrucción y reasentamiento de muchas de estas viviendas", explicó Henao.

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Según los dictámenes técnicos elaborados por el Fondo Milagro, ya se tienen consolidados e identificados los siguientes avances en infraestructura residencial: más de 1.582 viviendas nuevas terminadas, más de 2.584 viviendas en fases avanzadas de ejecución y más de 416 unidades identificadas en más de cinco departamentos.



En cuanto a los plazos de entrega, Henao precisó que la meta fijada para el cierre de diciembre de este año abarca un volumen mayor. "La meta de diciembre es poder entregar por lo menos 2.700 viviendas de interés social y que cada familia de interés social pueda dormir en una casa, que la haya perdido, pueda dormir en una casa al terminar diciembre", afirmó el funcionario, quien subrayó que esta meta responde a una directriz expresa del presidente Abelardo de la Espriella.



“La meta a diciembre es poder entregar, por lo menos, 2.700 viviendas de interés social”, dijo en Noticias Caracol Luis Felipe Henao, nuevo gerente del Fondo Milagro, sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.



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Sobre el presupuesto disponible para ejecutar las obras de reconstrucción, Henao habló de la estructura financiera que apalancará las intervenciones. El Fondo Milagro, asegurí, cuenta en este momento con 626.000 millones de pesos directamente asignados para contratar y ejecutar, a los cuales se suman diversas fuentes de financiación adicionales, como un convenio con el Ministerio de Vivienda (un contrato en desarrollo por más de 780.000 millones de pesos); apropiaciones presupuestales futuras; obras por Impuestos con el sector privado, y aportes directos del sector privado de 2 billones de pesos de empresarios y gremios.

La gestión financiera integrará fondos provenientes de las alcaldías, gobernaciones, cajas de compensación familiar y otros Ministerios como Salud y Transporte. En cuanto a los recursos canalizados por los principales grupos económicos del país, Henao aclaró que estos ingresan o son coordinados con el Fondo Milagro.

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El nuevo gerente también se refirió a la polémica que surgió por los sueldos del anterior gerente y los demás funcionarios, en una nómina mensual que ascendía a 765,6 millones de pesos y que De la Espriella dijo desconocer.

"Yo creo que nos cobró tal vez no comunicar todo lo que había dicho una persona como Jaime (Uribe, el anterior gerente). Jaime hizo un buen trabajo, pero sí vamos a hacer unos cambios, unos cambios a tener una norma, una nómina muy austera con unos sueldos bajos, unos sueldos que además le comuniquen a todas las personas que están sufriendo por este desastre que cada peso que está llegando al Fondo Milagro está destinado a las víctimas", aseveró Henao.

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