El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, está de visita en Nueva York, Estados Unidos, en lo que el Gobierno denominó la ‘milagro week’, una correría para atraer inversores extranjeros. En los primeros días, van 41.600 millones de dólares de inversión para el país, lo que significa que se duplicó la meta trazada.

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Restrepo señaló que Colombia está apuntando a llegar al 22 o 25 por ciento del Producto Interno Bruto en inversiones extranjeras, con el objetivo de que la economía crezca cerca del 6 por ciento. “Si eso se logra, Colombia tendría la oportunidad de crear el empleo suficiente para reducir la tasa de desempleo a menos de lo que hoy tenemos”, informó.



Entre los anuncios de Restrepo, en diálogo con Noticias Caracol, informó que habrá inversiones en varios aeropuertos colombianos, como el de Rionegro, en Antioquia. Detalló que Asur, una importante compañía mexicana, tomó la decisión de invertir 1.500 millones de dólares en los aeropuertos de Rionegro, Corozal, Montería, Carepa y Quibdó. Estos arreglos incluyen mejoramientos de pista y terminales. “En el caso de Rionegro incluso significa un mejoramiento y extensión de esa terminal. Es una gran apuesta para mejorar el servicio al turismo. En Medellín significara fortalecer el turismo, el sector gastronómico, de industrias creativos y generación de ingresos”, dijo.



El vicepresidente José Manuel Restrepo habló en Noticias Caracol sobre las inversiones que se han logrado para Colombia en el marco de la 'Milagro Week', que se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos.



Según explicó el funcionario, se han conseguido inversiones en los… pic.twitter.com/fVe50aotUy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 18, 2026

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Vicepresidente habla de la ley de rescate fiscal

Para Restrepo, las finanzas públicas de Colombia atraviesan un mal momento y señaló que “el gobierno de Gustavo Petro dejó jodido al país”. Informó, refiriéndose a la ley de rescata económico, que causa debate entre congresistas, que se está solucionando la “destrucción” fiscal y para ese propósito necesita la moneda de la confianza que tiene dos caras: el ajuste fiscal y el crecimiento de la economía.

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“Estamos haciendo todo el esfuerzo para lograr un ajuste que arranque por la disminución del tamaño del Estado”, anotó. Restrepo agregó que se está en búsqueda del camino para que quienes más tengan, más aporten. “Debemos tener claro que se necesita un ajuste fiscal porque, de no hacerlo, Colombia en el 2027 entraría en una situación de default; es decir, incumplimiento y crisis fiscal”, dijo.

Respecto a la decisión del presidente Abelardo de la Espriella sobre echar para atrás el IVA a la canasta familiar, Restrepo señaló que ahora seguramente quienes ganes más, tendrán que aportar un poco más. “Hay que buscar un mecanismo progresivo en el que menos tienen no se vean afectados y los que más tienen contribuyan en este momento del país”, manifestó.

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Se refirió a la posibilidad de vender activos del Estado, señalando que hay que hacer todos los esfuerzos para que los improductivos puedan ser vendidos. “Es mucho más costoso tener un activo improductivo que salir a venderlos, generar recursos a la Nación y, con ello, disminuir el tamaño de la deuda pública, que subió un 50 por ciento en los últimos cuatro años”, aseguró.

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