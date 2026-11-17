El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y ordenó al expresidente Gustavo Francisco Petro Urrego eliminar 12 publicaciones realizadas en la red social X en las que vinculó al funcionario y a la Registraduría Nacional del Estado Civil con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026.

La decisión fue adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, que concluyó que las afirmaciones difundidas por Petro entre junio y agosto de 2026 carecían del respaldo suficiente para atribuir al registrador la comisión de delitos o la participación en un fraude electoral. En el fallo, la corporación precisó que el debate no buscaba establecer si hubo o no fraude en las elecciones presidenciales, asunto que corresponde a otras autoridades, sino determinar si las expresiones del entonces jefe de Estado vulneraron los derechos fundamentales del registrador y de la entidad electoral.



Las publicaciones que desataron la controversia

La tutela fue presentada por Hernán Penagos Giraldo, quien sostuvo que durante varios meses el entonces presidente publicó mensajes en los que afirmó que existía un fraude electoral y que el registrador había tenido participación en esas supuestas irregularidades. Entre los mensajes citados en la sentencia aparecen expresiones como que el registrador se habría negado a entregar el código fuente del software electoral, que habría permitido la eliminación de algoritmos de seguridad e incluso que se habría prestado para un fraude.

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"El 26 de julio de 2026 escribió: 'No fuimos derrotados electoralmente, somos mayoría legítima, el registrador se prestó no solo para un fraude sino para golpear nuestra soberanía nacional'”, cita el fallo. Los magistrados consideraron que varias de esas publicaciones no se limitaban a expresar opiniones o críticas políticas, sino que presentaban como hechos ciertos la comisión de conductas delictivas. Según la providencia, las expresiones examinadas "presentan como hecho cierto, y en ocasiones como 'comprobado', que hubo un fraude electoral y que el Registrador lo hizo posible o apoyó su materialización".



#LOÚLTIMO | El Consejo de Estado ordenó al expresidente Petro borrar acusaciones contra el registrador nacional, Hernán Penagos, en las que lo señaló de un supuesto fraude electoral. Estos son los detalles.



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Durante el análisis del caso, el tribunal revisó los argumentos esgrimidos por el expresidente para respaldar sus afirmaciones, incluidos documentos técnicos, denuncias penales y demandas relacionadas con el proceso electoral. Sin embargo, los magistrados concluyeron que ninguno de esos elementos demostraba que el registrador hubiera cometido un fraude o una conducta punible. "Revisado el expediente, no obra ningún elemento que acredite que el accionante Hernán Penagos cometió un fraude electoral o cualquier otra conducta punible", señaló la sentencia.

El alto tribunal también recordó que ninguna autoridad competente había declarado la existencia de un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026 ni había establecido responsabilidades penales contra el registrador. Además, enfatizó que la presunción de inocencia sigue vigente mientras no exista una decisión judicial en firme.



¿Qué ordenó el Consejo de Estado?

Tras concluir que sí existió una vulneración de derechos fundamentales, el Consejo de Estado ordenó a Gustavo Petro retirar, en un plazo de cinco días, las publicaciones identificadas en el expediente y relacionadas con las acusaciones de fraude electoral. La orden también incluye el retiro de cualquier contenido administrado por el exmandatario que reproduzca las afirmaciones que hizo durante un consejo de ministros realizado el 14 de julio de 2026.

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En la parte resolutiva, la corporación dispuso expresamente que Petro deberá eliminar los contenidos difundidos desde su cuenta @petrogustavo y retirar otras publicaciones similares que continúen bajo su administración. El fallo no se limitó a ordenar el retiro de las publicaciones. Como medida de no repetición, el tribunal estableció una restricción frente a futuras acusaciones sobre este tema. La decisión señala que el expresidente deberá abstenerse de atribuir al registrador la comisión de un fraude electoral o conductas delictivas mientras no exista una decisión ejecutoriada de una autoridad competente que respalde esas afirmaciones.

La misma condición aplica para la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la que Petro no podrá señalar de haber realizado, facilitado o participado en un fraude electoral sin que exista una determinación judicial en firme. Los magistrados aclararon que esta orden no impide cuestionar el sistema electoral, presentar denuncias ante las autoridades o expresar opiniones políticas. Lo que prohíbe es presentar como hechos comprobados acusaciones de fraude o delitos sin respaldo judicial.

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En el fallo, el tribunal sostuvo que "la crítica al proceso electoral y la denuncia de irregularidades ante las autoridades son legítimas cuando cuentan con un fundamento claro y cierto", pero advirtió que ello no autoriza imputaciones sin sustento contra personas o instituciones. Con esta decisión, el Consejo de Estado concluyó que las publicaciones difundidas por el expresidente excedieron los límites de la libertad de expresión al atribuir hechos delictivos que no habían sido acreditados por autoridad competente, razón por la que ordenó su eliminación y adoptó medidas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

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