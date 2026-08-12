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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / El ingeniero David Santiago Tamayo Roldán se posesiona como el nuevo director de la UNGRD

El ingeniero David Santiago Tamayo Roldán se posesiona como el nuevo director de la UNGRD

Tamayo Roldán es ingeniero geólogo y magíster en Gestión del Riesgo de la Universidad de Antioquia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de ago, 2026
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David Santiago Tamayo Roldán.
David Santiago Tamayo Roldán.
Captura de video

El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó el decreto con el cual posesiona a David Santiago Tamayo Roldán como nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), la entidad que dirige y coordina en Colombia la política pública de gestión del riesgo y cuya labor es proteger a la población mediante la prevención de desastres, la reducción de riesgos y la respuesta coordinada ante emergencias nacionales. El anuncio se hace en medio de la emergencia que vive Colombia por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 de este lunes 10 de agosto que sacudió a buena parte del país y que dejó graves afectaciones y cientos de muertos en el occidente.

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