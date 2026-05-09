El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denuncia plan para atentar contra su vida

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció un plan para atentar contra su vida. El abogado, que está avalado por el movimiento político Defensores de la patria, hizo la denuncia a través de un video en sus redes sociales. El candidato dijo que el plan le fue avisado por "una fuente de inteligencia de alto nivel".



"Anoche recibí de una fuente de inteligencia de alto nivel, de toda la confianza, una información según la cual se está planeando un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador. Y la información apunta a que estaría involucrado personal oficial y de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) en la preparación de ese atentado", comenzó diciendo de la Espriella en el video.

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El candidato presidencial en unos de los punteros en la gran mayoría de encuentras, junto al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda; y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia. En la más reciente encuesta de Invamer, de la Espriella se ubica en el segundo lugar con el 21,5 % de la intención, seguido de Cepeda que tiene el 44,3 %. Sobre el supuesto plan de atentado, el abogado aseguró que "no es un rumor" y que la amenaza es real. "No solo va contra mí, sino contra la democracia, contra la libertad y contra todos los colombianos que nos atrevemos a defender a esta patria que tanto, que tanto y tanto queremos", indicó.



El abogado que busca la Presidencia aseguró que le pidió a su equipo de seguridad que " a partir de ahora usemos todos los elementos necesarios de protección en todos mis eventos de campaña , porque no voy a dejar de hacer campaña ni de unirme con el pueblo en este momento histórico para Colombia. Así tenga que salir en un cubo de cristal blindado, voy a encontrarme con mi pueblo como sea. No nos van a detener. Están asustados porque viene un cambio de orden profundo y que le beneficia a la gente".

El candidato de la Espriella, junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, han estado recorriendo el país durante la campaña. "Defensores de la patria, hoy más que nunca tenemos que estar firmes por la libertad y la seguridad de todos. Hoy más que nunca estoy firme por la patria", concluyó el candidato en el video compartido en sus redes sociales.

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