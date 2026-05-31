Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasan a segunda vuelta en elecciones Colombia 2026

Los colombianos tomaron una decisión este 31 de mayo. A las 4:00 p.m. se cerraron las urnas y en poco tiempo se dio a conocer quiénes fueron los dos candidatos que irán a segunda vuelta el próximo 21 de junio: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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La participación ciudadana superó a la reportada en la primera vuelta de hace cuatro años, en la que el 54 % de colombianos aptos para votar acudieron a las urnas. Este 2026, la cifra subió al 57,66 %.

El presidente Gustavo Petro entregará el poder a uno de estos dos políticos que están en cada extremo: De la Espriella, un abogado de ultraderecha que se define como ‘outsider’, y Cepeda, candidato del partido del Gobierno, el Pacto Histórico.



¿Cómo fue la votación por De la Espriella y por Cepeda?

El abogado es la voz confrontativa de la izquierda, un abogado excéntrico de 47 años que se hace llamar ‘El Tigre’, cuyo símbolo es el saludo militar y que promete la muerte o la cárcel para mafiosos.



"Hoy estamos defendiendo la democracia y la libertad de Colombia", "vamos a ganar en primera vuelta para derrotar a la tiranía", dijo rodeado de escoltas al votar en su ciudad, Barranquilla.



Con el 99,50 % de mesas informadas, De la Espriella obtuvo el 43,72 % (10.316.370 votos) sobre el 40,92 % de Iván Cepeda (9.656.799 votos).

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El senador Cepeda, de 63 años, había liderado la intención de voto en las encuestas y propuso darles continuidad a las políticas de Petro en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento del conflicto.

Votó en un barrio popular de Bogotá. "A la ciudadanía: hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizar los cambios que hemos tenido en estos años de Gobierno", sostuvo el candidato.



¿Cómo votaron en la región Caribe?

La costa Atlántica es uno de los puntos clave para los candidatos porque cuenta con “un censo electoral de 8,8 millones de votos, es decir el 20 % del censo electoral, es quizá la joya de la corona y quien aspire ser presidente tiene que enfocar sus esfuerzos en la costa Caribe”, explicó el analista Gabriel Cifuentes.

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Justamente Barranquilla, ciudad natal de De la Espriella, fue la elegida por el abogado para dirigirse a sus partidarios tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales.

No obstante, en el departamento del Atlántico, Iván Cepeda superó a Abelardo de la Espriella con más del 52 % de los votos. El candidato del Pacto Histórico también se impuso en el resto de la región: Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre.

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