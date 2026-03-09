¿Qué viene para Paloma Valencia luego del triunfo en la Gran Consulta Interpartidista?

Durante las elecciones legislativas del 8 de marzo también se llevó a cabo la elección de candidatos presidenciales por tres consultas. Fue la Gran Consulta por Colombia la que obtuvo mayor votación (5.857.395 del 99,86% de votos informados por la Registraduría). Paloma Valencia ganó y se quedó con 3.236.286 de esos sufragios, seguida por Juan Daniel Oviedo, con 1.255.510.

La senadora es una mujer de las entrañas del uribismo, muy cercana al expresidente Álvaro Uribe y en su mensaje inicial a los colombianos dejó claro que quiere ser la primera mujer presidenta en la historia de Colombia.

“Mujeres, después de 200 años vamos a hacer historia. Estamos muy cerca de gobernar y les pido que me ayuden a ser la primera mujer presidente de Colombia”, expresó al conocerse los resultados de los comicios.



Y aunque “el corte de su discurso ha sido de oposición férrea”, según palabras del analista político de Noticias Caracol, Gabriel Cifuentes, al celebrar su victoria, Paloma Valencia señaló que “los problemas que tenemos los colombianos los sufrimos los que estamos aquí y los sufren los que están allá, los padecemos todos. Y no son problemas ni de izquierda ni de derecha, son problemas que tienen que ser solucionados y por lo tanto convocamos a todas las fuerzas políticas de este país, a todos los partidos, a todos los ciudadanos para que se unan a esta causa, una causa que tiene por encima a Colombia y el amor por todos los colombianos”.



“Hoy comienza una nueva campaña” para Paloma Valencia

“Con estos 3 millones de votos se vuelve una jugadora importante” para la primera vuelta, considera Cifuentes, quien recordó que lo que consiguió en las urnas “es lo mismo que obtuvo la consulta del Pacto Histórico hace 4 años” y, además, “sacó más votos Paloma Valencia que los que sacó su partido Centro Democrático en las listas al Senado”.



Sin embargo, el analista explica que “para pasar a segunda vuelta no va a ser suficiente con la votación que tuvo. Se va a tener que diluir un poco para irse hacia el sector del centro y la decisión estará en cabeza de Juan Daniel Oviedo, que fue la revelación. Tener una fórmula como Juan Daniel Oviedo, sin lugar a dudas, serviría para que Paloma tenga acceso a sectores que tradicionalmente no votarían”.

Recalca que “hoy comienza una nueva campaña donde va a tener que tratar de mantener a sus bases y ampliar el espectro de electores hacia los sectores más moderados que parecen no tener una cabeza más visible”.

Cifuentes dice que desconocer el origen de Paloma Valencia “sería contraproducente. Entraría a competir cabeza a cabeza con Abelardo de la Espriella” y “si sigue montando en tarima al equipo de coequiperos que la acompañaron durante este proceso y escoge una fórmula presidencial que le permite quebrar la cadera hacia sectores de centro, podría entrar a competir con serios chances”. (Lea también: Abelardo de la Espriella: “Si Paloma Valencia pasa a la segunda vuelta, yo le cargo la maleta")

Los candidatos tienen plazo hasta el viernes 13 de marzo para inscribirse a las elecciones con su fórmula vicepresidencial y tienen una semana para hacer cambios.

Aunque “si bien lo lógico sería tener a Oviedo como tiquete presidencial en su fórmula, no necesariamente dentro del cálculo puede ser la mejor opción”, dice el analista, quien agrega que “el voto por Paloma Valencia en las consultas no necesariamente se traslada a primera vuelta”.

Por su parte, el exdirector del Dane dice que “hasta el momento no hemos hablado de una posibilidad de vicepresidencia, sobre todo porque esperaría uno que el Centro Democrático analice cualitativamente y territorialmente de dónde vinieron sus votos y nosotros también hacer lo mismo. Entonces ya está claro, como lo dicen muchos analistas políticos, que esta votación es una votación de Bogotá y una votación del centro, de la gente que quiere sensatez y que quiere moderación”.

Oviedo sigue analizando, de recibir la oferta, si acepta ser fórmula de Paloma, a quien le expresó su aprecio “y me alegra que haya logrado esta votación tan importante que demuestra que el Centro Democrático no está tan fraccionado como quisieron hacerlo ver algunos, incluso miembros del mismo partido”.

