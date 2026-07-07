Vicepresidente electo sobre suspensión del empalme con Gobierno Petro: "No detiene nuestro trabajo"

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se pronunció este martes luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenó la suspensión del proceso de empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro por los nuevos comentarios del actual mandatario que no reconoció su triunfo en las elecciones del 21 de junio. "Hemos informado a nuestros líderes, coordinadores y facilitadores sobre su instrucción de suspender de manera inmediata el proceso de empalme", escribió Restrepo en su cuenta de X, al tiempo que señaló que "esta decisión no detiene nuestro trabajo". "Seguiremos investigando, recopilando información y documentando con rigor la realidad del país y las situaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar", detalló (Lea también: Abelardo de la Espriella suspende el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Restrepo afirmó que "Colombia merece la verdad, transparencia total y rendición de cuentas. Quienes hayan traicionado la confianza de los colombianos deberán responder ante las instituciones y ante la historia" y anotó que "nadie tiene derecho a desconocer ese mandato popular ni a poner en duda la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella".

De la Espriella, más temprano, escribió en su cuenta de X: "Acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia".



Noticia en desarrollo.