Así titularon los principales medios internacionales la victoria de Abelardo de la Espriella

El candidato de le derecha, Abelardo de la Espriella, es el nuevo presidente electo de Colombia tras el preconteo de la segunda vuelta en la que el abogado obtuvo más de 12.959.000 votos, frente a los más de 12.708.000 de su contendor, el candidato Iván Cepeda. Tras conocerse los resultados, los ojos del mundo estuvieron puestos en el país y los principales medios internacionales reaccionaron a la victoria de De la Espriella.



Uno de los primeros medios en titular fue CNN, que en su página en español escribió: “La polarización se impone en Colombia y otras 3 conclusiones de la victoria de Abelardo de la Espriella, según el preconteo”.



¿Cómo titularon medios estadounidenses la victoria de Abelardo de la Espriella?

Otro de los medios principales en el mundo, el diario estadounidense The New York Times, tituló en su página web lo siguiente: “Un candidato ajeno al sistema, respaldado por Trump, parece ganar la contienda presidencial colombiana”.

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El también estadounidense medio The Wall Street Journal tituló la noticia de la victoria de De la Espriella así: “Colombia elige a un populista de línea dura que promete una guerra contra las bandas de narcotraficantes”.



Medios europeos reaccionan a victoria de De la Espriella

El diario en español más leído del mundo, El País de España, también reaccionó a la victoria de Abelardo de la Espriella titulando lo siguiente: “El ultra De la Espriella será el próximo presidente de Colombia, según el preconteo de votos”. Por su parte, la agencia de noticias EFE tituló que el “Ultraderechista De la Espriella gana la Presidencia de Colombia, según conteo preliminar”.

En Francia, el diario Le Monde tituló en su página web que “Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha apoyado por Donald Trump, es elegido presidente”. Por su parte, la agencia de Noticias AFP tituló que “De la Espriella: un showman millonario y pro-Trump gobernará Colombia”.



El medio británico The Guardian tituló que “Un millonario de extrema derecha gana las reñidas elecciones presidenciales de Colombia”. Otro diario británico, el Financial Times, tituló la victoria de De la Espriella así: “El populista de derecha 'El Tigre' gana las elecciones en Colombia”.



Diarios latinoamericanos titulan victoria de Abelardo de la Espriella

En los países fronterizos a Colombia, por ejemplo, el medio venezolano TeleSUR tituló que “De la Espriella se proclama presidente sin esperar el escrutinio en Colombia”. El medio El Comercio de Perú, por su parte, tituló que “Abelardo de la Espriella es elegido presidente de Colombia, según el conteo preliminar”. En Ecuador, el medio Ecuavisa escribió que “Abelardo de la Espriella, del partido Defensores de la Patria, es el nuevo presidente de Colombia, según el conteo preliminar”. En Panamá, el diario La Prensa tituló que “Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia”. En Brasil, el medio O Globo tituló que “Espriella gana las elecciones en Colombia y lleva al poder a la ultraderecha respaldada por Trump”.

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En otros medios latinoamericanos, el diario La Nación de Argentina tituló: “Giro a la derecha. De la Espriella será el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro”. En Chile, por su parte, el diario La Tercera de Chile escribió que “Abelardo de la Espriella es el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro”. El País de Uruguay tituló que “Abelardo de la Espriella es elegido presidente de Colombia, según el conteo preliminar”. En su edición impresa, el medio La Nación de Paraguay tituló que “Abelardo de la Espriella es electo nuevo presidente de Colombia”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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