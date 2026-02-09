Candidatos de la Gran Consulta explican por qué deberían votar por ellos

En el último segmento del debate de Noticias Caracol, los precandidatos explicaron brevemente las razones por las cuales deberían votar por ellos en la Gran Consulta, la cual define quién llevará las banderas de este grupo en la primera vuelta presidencial.

Por un lado, Juan Carlos Pinzón dijo que es una persona que tiene amor por Colombia, que quiere ser su protector y tiene los planes para hacerlo, como el de seguridad. “Aquí hay autoridad, mando y liderazgo”, anotó.

Mauricio Cárdenas señaló que Colombia está en una situación de emergencia y que no se está para improvisaciones, anotando que ha enfrentado diferentes crisis, como la caída del petróleo siendo ministro. Señaló que el país necesita una persona serena, pero con experiencia, capacidad de decisión y firmeza, que es lo que él le ofrece a la nación.



En su posición, Paloma Valencia señaló que puede ser la primera mujer presidenta de Colombia. Se describió como una mujer de resultados, con las manos limpias. “Dediquémonos a una Colombia segura, llena de oportunidades”, añadió.



A su turno, Juan Manuel Galán respondió que a Colombia no la saca adelanta solo un presidente o una persona, sino todos los colombianos logrando superar las diferencias sobre lo que es más importante para resolver problemas. “Tenemos que unirnos y construir un gobierno que haga que Colombia avance, sumando capacidades”, dijo.

Y Juan Daniel Oviedo planteó que él es una persona distinta para liderar el país, con una voz que quizá no encaja y que no se parece a la de los mismos. “Venimos a escuchar y no a gritar, a responder y a estabilizar el país”, añadió.

