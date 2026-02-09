¿Cómo enfrentarían las emergencias climáticas los candidatos de la Gran Consulta por Colombia?

En el debate de elecciones 2026 de Noticias Caracol, cinco de los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia discutieron varios de los temas clave para el país y que serán la conversación de aquí al 8 de marzo, cuando se elige el nuevo Congreso de la República y se escoge al candidato de esta y las demás consultas presidenciales.

Los precandidatos que participan en este primer debate son: Mauricio Cárdenas, del Movimiento Avanza Colombia; Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo; Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con toda por Colombia; Juan Carlos Pinzón, avalado por los partidos Verde Oxígeno y ADA; y Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. El segundo debate con los otros cuatro precandidatos de esta consulta Victoria Dávila, Anibal Gaviria, David Luna y Enrique Peñalosa, se llevará a cabo en la mañana del 10 de febrero.



La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el próximo domingo 8 de marzo, fecha en la que también se escogerán los siguientes miembros del Senado y la Cámara de Representantes. En el tarjetón de las consultas también estarán el Frente por la Vida con cinco precandidatos y la Consulta de las Soluciones con dos precandidatos. Los votantes deberán marcar una sola opción en cada tarjeta electoral. Si se marca más de un precandidato, el voto no será válido.



¿Cómo enfrentarían las emergencias climáticas en el país?

Juan Carlos Pinzón

"El caso de Gramalote (Norte de Santander) es muy interesante. Yo recuerdo, siendo secretario general de la Presidencia, cuando ocurrió esa tragedia, un terremoto, quedó destruido. Y ese municipio se reconstruyó. Es uno de los pocos ejemplos en los que en efecto si se pueden tomar las decisiones y hacer por lo menos una respuestas efectiva. Pero el país tiene un reto muy grande y ahí es donde la planificación es vital. Yo toda la vida he sido un gran planificador, es a lo que me he dedicado y creo que el país necesita volver a una Planeación Nacional que se dedique a mirar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades para planificar la infraestructura y las capacidades que el país necesita".



Mauricio Cárdenas

"El nombre del juego es adaptación. El cambio climático llegó para quedarse. Es una realidad, no se puede negar, pero tenemos que adaptarnos. Fíjese lo que pasó en Córdoba, hay una central hidroeléctrica que es Urrá, que está diseñada para manejar cierta cantidad de agua, llegó mucha más. Se rebozó la presa y esa agua cayó al río Sinú (...) La necesidad de Colombia va a que la infraestructura se construya ya diseñada para enfrentar el cambio climático. Las carreteras, las presas de las centrales hidroeléctricas, las mismas viviendas, tienen que estar hechas de una manera que puedan enfrentar el cambio climático. Un presidente que entienda el problema y que diga, de aquí en adelante tenemos que hacer las cosas de otra manera, porque si no el cambio climático nos va a jugar malas pasadas".



Paloma Valencia

"En la lista de los países afectados por el cambio climático, nosotros siempre estamos en los cinco primeros. Y llevamos hablando de esto los últimos 15 años y la verdad se gastan todo en estudios en vez de hacer las obras. Este país necesita, no solo las hidroeléctricas, si no las represas de contención para cuando los ríos se desbordan. Este país necesita control de aguas lluvias, organización en términos de la prevención del invierno. Uno de los temas más importantes de lo que está pasando es que no hay ni una entidad analizando qué es lo que le va a pasar a cada pueblo, cuáles son los riesgos, se han gastado la plata en estudios y aquí hay que hacer las obras de infraestructura física para la contención de las inundaciones y esto son nuevas represas, no con motivos eléctricos, si no simplemente para aguantar el medio ambiente".



Juan Manuel Galán

"El centralismo, que tiene jodida a Colombia. Porque tenemos una Presidencia de la República, no por este presidente, por la institución presidencial, que humilla y atropella a las regiones. El presidente es como un monarca, como un todo poderoso, un emperador. Nada pasa en las regiones y en los territorios si en el Gobierno central no se decide. Y que curioso que siempre que el centralismo, que es Bogotá, y Bogotá es una de las ciudades más afectadas precisamente por el centralismo. Lo que tenemos que hacer en Colombia, y lo decía esta mañana en la radio el gobernador de Córdoba, diciendo si en los últimos 10 años toda la plata que se ha gastado en atender tragedias, se hubiese gastado en hacer las obras que se necesitan para adaptarnos al cambio climático, no estaríamos lamentando lo que siempre lamentamos en estas tragedias que es la pérdida de vidas humanas y que la gente más vulnerable es la más afectada".



Juan Daniel Oviedo

"Creo que en este tema el problema no es el invierno, somos nosotros. A este país le ha quedado grande el invierno, le ha quedado grande el verano. Desde 2012 tenemos una ley y una institucionalidad para la gestión del riesgo y desastres. Estamos metiendo 2,7 billones de pesos al año en adaptación climática y eso lo único que ha hecho es alimentar la corrupción. Aquí se necesita entender que si seguimos gritando y en medio de esta polémica nunca vamos a ver los problemas de verdad. Y nunca le vamos a poder responder a los habitantes de 16 departamentos y 104 municipios que hoy se ven afectados por este frente frío que está generando tantas dificultades en el norte del país".



