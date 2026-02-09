Política migratoria de Trump y relación con Venezuela: esto opinan precandidatos de la Gran Consulta

Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia estuvieron en el primer debate de elecciones 2026 de Noticias Caracol. Mauricio Cárdenas, del Movimiento Avanza Colombia; Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo; Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con toda por Colombia; Juan Carlos Pinzón, avalado por los partidos Verde Oxígeno y ADA; y Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, participaron del encuentro.

Cinco de los precandidatos de la Gran Consulta discutieron varios de los temas clave para el país y que serán la conversación de aquí al 8 de marzo, cuando se elige el nuevo Congreso de la República y se escoge al candidato de esta y las demás consultas presidenciales. El segundo debate con los otros cuatro precandidatos de esta consulta Victoria Dávila, Anibal Gaviria, David Luna y Enrique Peñalosa, se llevará a cabo en la mañana del 10 de febrero.



La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el próximo domingo 8 de marzo, fecha en la que también se escogerán los siguientes miembros del Senado y la Cámara de Representantes. En el tarjetón de las consultas también estarán el Frente por la Vida con cinco precandidatos y la Consulta de las Soluciones con dos precandidatos. Los votantes deberán marcar una sola opción en cada tarjeta electoral. Si se marca más de un precandidato, el voto no será válido.



Preguntas de si o no a los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia

¿Están de acuerdo con la política de inmigración del presidente Donald Trump en Estados Unidos?

No🔴



Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

Juan Daniel Oviedo

Juan Carlos Pinzón

No responde



Paloma Valencia

¿Mantendrán relacionales diplomáticas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez?

Si🟢



Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

Juan Daniel Oviedo

Juan Carlos Pinzón

No🔴



Paloma Valencia

¿Mantendrá la puerta abierta para la inversión de China en Colombia?

Si🟢



Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

Juan Daniel Oviedo

Juan Carlos Pinzón

Paloma Valencia

¿Legalizarían el consumo de droga en Colombia?

No🔴



Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

Juan Carlos Pinzón

No responde



Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo

¿Creen en Colombia aún hay racismo?

Si🟢



Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

Juan Daniel Oviedo

Juan Carlos Pinzón

Paloma Valencia

¿Volverían a nombrar a un militar activo como ministro de Defensa?

No🔴



Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

Juan Daniel Oviedo

Juan Carlos Pinzón

Paloma Valencia

¿Prohibiría el uso de celulares y de acceso a la redes sociales a menores de 14 años?

Si🟢



Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

Juan Carlos Pinzón

Paloma Valencia

No🔴



Juan Daniel Oviedo

¿Han perdido contacto con algún familiar o amigo por sus posturas políticas?

No🔴



Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

Juan Carlos Pinzón

Paloma Valencia

Si🟢



Juan Daniel Oviedo