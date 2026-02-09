En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
BAD BUNNY
FRENTE FRÍO
SUPER BOWL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Política migratoria de Trump y relación con Venezuela: esto opinan precandidatos de la Gran Consulta

Política migratoria de Trump y relación con Venezuela: esto opinan precandidatos de la Gran Consulta

Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia respondieron las preguntas de si y no que se les hizo en el primer debate presidencial de Noticias Caracol. Esto respondieron a varios temas clave.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
DEBATE 2

Los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia estuvieron en el primer debate de elecciones 2026 de Noticias Caracol. Mauricio Cárdenas, del Movimiento Avanza Colombia; Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo; Juan Daniel Oviedo, del movimiento Con toda por Colombia; Juan Carlos Pinzón, avalado por los partidos Verde Oxígeno y ADA; y Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, participaron del encuentro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Emergencia por inundación en un colegio del sur de Bogotá: el agua entra por lo salones
    Inundación en el colegio Guillermo Cano Isaza -
    Noticias Caracol
    Elecciones Colombia

    ¿Cómo enfrentarían las emergencias climáticas los candidatos de la Gran Consulta por Colombia?

  2. Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Juan Daniel Oviedo.
    Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Juan Daniel Oviedo.
    Colprensa
    Elecciones Colombia

    ¿Cómo recuperar la seguridad en Catatumbo, Arauca y Cauca? Responden candidatos de la Gran Consulta

Cinco de los precandidatos de la Gran Consulta discutieron varios de los temas clave para el país y que serán la conversación de aquí al 8 de marzo, cuando se elige el nuevo Congreso de la República y se escoge al candidato de esta y las demás consultas presidenciales. El segundo debate con los otros cuatro precandidatos de esta consulta Victoria Dávila, Anibal Gaviria, David Luna y Enrique Peñalosa, se llevará a cabo en la mañana del 10 de febrero.

La Gran Consulta por Colombia es una de las tres consultas interpartidistas que se votarán el próximo domingo 8 de marzo, fecha en la que también se escogerán los siguientes miembros del Senado y la Cámara de Representantes. En el tarjetón de las consultas también estarán el Frente por la Vida con cinco precandidatos y la Consulta de las Soluciones con dos precandidatos. Los votantes deberán marcar una sola opción en cada tarjeta electoral. Si se marca más de un precandidato, el voto no será válido.

Lea: ¿Cómo recuperar la seguridad en Catatumbo, Arauca y Cauca? Responden candidatos de la Gran Consulta

Preguntas de si o no a los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia

¿Están de acuerdo con la política de inmigración del presidente Donald Trump en Estados Unidos?

No🔴

  • Mauricio Cárdenas
  • Juan Manuel Galán
  • Juan Daniel Oviedo
  • Juan Carlos Pinzón

No responde

  • Paloma Valencia

¿Mantendrán relacionales diplomáticas con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez?

Si🟢

  • Mauricio Cárdenas
  • Juan Manuel Galán
  • Juan Daniel Oviedo
  • Juan Carlos Pinzón

No🔴

  • Paloma Valencia

¿Mantendrá la puerta abierta para la inversión de China en Colombia?

Si🟢

  • Mauricio Cárdenas
  • Juan Manuel Galán
  • Juan Daniel Oviedo
  • Juan Carlos Pinzón
  • Paloma Valencia

¿Legalizarían el consumo de droga en Colombia?

No🔴

  • Mauricio Cárdenas
  • Juan Manuel Galán
  • Juan Carlos Pinzón

No responde

  • Paloma Valencia
  • Juan Daniel Oviedo

¿Creen en Colombia aún hay racismo?

Si🟢

  • Mauricio Cárdenas
  • Juan Manuel Galán
  • Juan Daniel Oviedo
  • Juan Carlos Pinzón
  • Paloma Valencia

¿Volverían a nombrar a un militar activo como ministro de Defensa?

No🔴

  • Mauricio Cárdenas
  • Juan Manuel Galán
  • Juan Daniel Oviedo
  • Juan Carlos Pinzón
  • Paloma Valencia

¿Prohibiría el uso de celulares y de acceso a la redes sociales a menores de 14 años?

Si🟢

  • Mauricio Cárdenas
  • Juan Manuel Galán
  • Juan Carlos Pinzón
  • Paloma Valencia

No🔴

  • Juan Daniel Oviedo

¿Han perdido contacto con algún familiar o amigo por sus posturas políticas?

No🔴

  • Mauricio Cárdenas
  • Juan Manuel Galán
  • Juan Carlos Pinzón
  • Paloma Valencia

Si🟢

  • Juan Daniel Oviedo

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Elecciones presidenciales 2026

Mauricio Cárdenas

Juan Manuel Galán

Juan Daniel Oviedo

Juan Carlos Pinzón

Paloma Valencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad