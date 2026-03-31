Carlos Caicedo plantea su propuesta central como candidato: educación como motor de progreso

El candidato presidencial Carlos Caicedo habló con Noticias Caracol sobre las estrategias de su campaña, las propuestas centrales de su candidatura y las posiciones que ha tomado, como la distancia que adoptó frente a la administración del presidente Gustavo Petro y de la izquierda colombiana para las consultas.



La trayectoria de Carlos Caicedo es reconocida especialmente en la región del Magdalena, donde se desempeñó como alcalde de Santa Marta, gobernador del departamento y rector de la Universidad del Magdalena. En su campaña, el candidato ha enfocado su mensaje en jóvenes y familias colombianas que se han visto afectadas por las dificultades para acceder a la educación.

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Y es que precisamente, Caicedo tiene la educación como eje central de sus propuestas. “Son millones los que desean seguir estudiando y las familias que desean que sus hijos continúen sus estudios, pero ven abortado ese objetivo porque no tienen cómo mandarlos, cómo transportarlos, cómo darles de comer, cómo comprar los libros, y tenemos que hacerlo”.



La propuesta de Carlos Caicedo consiste en transferir una renta pública y pagar por estudiar a quienes desertan en el país, o a aquellos que no pueden ingresar o permanecer en el sistema educativo por factores económicos.

#ColombiaDecide2026 | El candidato presidencial Carlos Caicedo explica en Noticias Caracol sus estrategias para la primera vuelta, el progresismo que él representa y lo diferencia del gobierno Petro y su ausencia en la consulta de la izquierda.



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En cuanto a su recorrido político, Caicedo sostuvo alianzas en elecciones anteriores con el Pacto Histórico. Hoy, el candidato marca distancia con el actual partido de gobierno. “Tenemos grandes desencuentros frente a los resultados que este gobierno ha mostrado”, sostiene. Para él, factores como la desigualdad y la pobreza siguen siendo problemáticas vigentes en Colombia.



“El presidente Petro en el departamento del Magdalena, y en muchos otros departamentos del país, prometió inversiones en infraestructura e iniciativas para la superación de la desigualdad que nunca cumplió”. Estos mismos temas, asegura Caicedo, fueron abordados durante su administración en el departamento, donde afirma que “sacó adelante” colegios, campus universitarios, acueductos y vías.



Sobre las alianzas en el escenario político, Carlos Caicedo se refirió a su ausencia en la consulta de la izquierda colombiana. Respecto a una posible participación en la consulta del Frente por la Vida, liderada por Roy Barreras, el candidato explicó que rechazó la invitación. Además, calificó a Barreras como un político tradicional, que ha cambiado de partidos y se adapta a los gobiernos de turno, lo que considera incompatible con su visión política.



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