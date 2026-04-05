Polémica entre Petro y Abelardo de la Espriella: contrato de pasaportes e informes de inteligencia

El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica al mencionar en redes sociales supuestos informes de inteligencia sobre conversaciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y directivos de la multinacional Thomas Greg & Sons.



En un trino, en medio de sus críticas a los detractores del nuevo modelo de pasaportes y los señalamientos al procurador general de la nación Gregorio Eljach, el mandatario habló de informes hechos desde inteligencia con conversaciones entre los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, y Abelardo de la Espriella.



¿Qué es lo dijo Petro sobre de la Espriella y Thomas Greg & Sons?

Según Petro, se acordó la devolución del contrato de pasaportes a Thomas Greg a cambio, dijo textualmente, "de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de la Espriella"; esto haciendo referencia al rol que tiene la multinacional en el proceso logístico de las elecciones de 2026 a través de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026. Como una persecución desde la Casa de Nariño ha calificado el candidato Abelardo de la Espriella el pronunciamiento del jefe de estado. También dijo que denunciará ante instancias nacionales e internacionales estas presuntas interceptaciones.

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“Las interceptaciones ilegales, la campaña difamatoria utilizando pseudoperiodistas prepagos y bodegas de sicarios digitales, los montajes judiciales en estos ocho meses de campaña y la propaganda negra permanente contra mí en medios de comunicación públicos y privados no son otra cosa que señales de pánico, de terror. Saben que voy a derrotar a (Iván) Cepeda. Voy a denunciar tu persecución ante organismos internacionales, ante el gobierno americano y la Unión Europea, y aquí en Colombia también lo voy a hacer. No te equivoques Petro”, dijo el candidato de la Espriella en unas declaraciones.

La campaña de Abelardo de la Espriella ya solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investigar penalmente esta presunta persecución, también al presidente y al Departamento Nacional de Inteligencia, señalando que el candidato ni siquiera conoce a los hermanos Bautista. Otros actores políticos, como la también candidata presidencial Paloma Valencia, han expresado su preocupación por este tema. La senadora del partido Centro Democrático cataloga este episodio como un precedente profundamente peligroso. Hasta el momento, el jefe de Estado no se ha pronunciado sobre esta polémica.

