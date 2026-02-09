¿Cómo recuperar la seguridad en Catatumbo, Arauca y Cauca? Responden candidatos de la Gran Consulta

Mauricio Cárdenas propuso retomar el control del territorio a través de la fuerza y con recompensas de hasta 30 millones de dólares para capturar o dar de baja a capos como ‘Calarcá’ o ‘Iván Mordisco’. “Al mismo tiempo que empoderamos a la fuerza pública, acabamos con las negociaciones de la paz total y la suspensión de órdenes de captura, vamos a tener una política de inversión social. Al raspachín vamos a convertirlo en programador, puede sonar ingenuo, pero es una realidad. A Tibú podemos llevar formación técnica”, dijo. Además, agregó que es clave la inversión de privados.

Por otro lado, Juan Daniel Oviedo dijo que el Estado tiene que empezar a cumplir con la primera de inversión social. Detalló que para llegar a regiones como el Catatumbo es fundamental la relación con Venezuela y Estados Unidos, para convertir a esa región en un eje productivo y que puede servirle al vecino país para su transición democrática y reconstrucción de su tejido.

A este punto se sumó Paloma Valencia, quien mencionó que, si Venezuela entra en el camino de la democracia, en su eventual gobierno serán actores fundamentales para su desarrollo. Sobre el Catatumbo, la candidata del Centro Democrático manifestó que para ganarle a la delincuencia que se organiza y sustituye el Estado hay que ser firme con las fuerzas armadas, con un Plan Colombia 2.0 y una sustitución de cultivos ilícitos inteligentes, pero además pensar en cómo combatir el microtráfico.



Juan Manuel Galán, en tanto, considera que el Estado debe tomar control del territorio porque nunca ha estado allí. “El Estado debe llegar con lo que la gente en el Catatumbo necesita y eso es la conectividad, su vía, su carretera, el internet”, dijo. Propuso cubrir con internet satelital, en una negociación con Elon Musk. Además, señaló que hay que ir por la plata de los grupos armados.



Y Juan Carlos Pinzón manifestó que muchas regiones deben ser liberadas y para eso, en su gobierno, no habría tolerancia con el crimen. “Hay que destruir las amenazas armadas, pero llevar el desarrollo intenso”, señaló. Agregó como propuesta una segunda jornada escolar para los niños, con el objetivo de que no los recluten y aprendan inglés o tecnología.

