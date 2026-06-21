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¿Cómo votaron los colombianos en España en la segunda vuelta presidencial? Esto indica el preconteo

España fue uno de los escenarios del voto colombiano en el exterior durante la jornada de segunda vuelta presidencial de este domingo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 21 de jun, 2026
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espriella preconteo.jpg

En total, 3.370 mesas fueron instaladas en distintos países del mundo para la jornada electoral de este 31 de mayo, en la que se definió la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. El voto en el exterior hizo parte del proceso electoral que también se desarrolló en Colombia.

En España, donde reside una de las comunidades más amplias de colombianos en el exterior junto con Estados Unidos y México, se concentró una parte significativa del censo electoral habilitado fuera del país. Los centros de votación fueron habilitados en distintas ciudades españolas, donde los ciudadanos colombianos acudieron para ejercer su derecho al voto durante la jornada.

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El voto de los colombianos residentes en España hace parte del grupo de sufragios emitidos en el exterior, que según la Registraduría suma más de 1,4 millones de ciudadanos habilitados para participar en el proceso electoral. Este segmento del electorado se distribuye en distintos países y forma parte del conteo general que define el resultado de la elección presidencial.

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Así votaron los colombianos en España

Con el 100 % de las mesas informadas , es decir, las 696 habilitadas para la jornada España votó de la siguiente manera:

De 307.996 personas habilitadas para votar, 134.638 salieron a las urnas es decir el 43,71% de los ciudadanos votaron. De ellos 134.307 (99,75%) fueron validos.

  • Votos a candidatos: 132.371 (98,55%)
  • Voto en blanco: 1.936 (1,44%)
  • Votos no marcados: 240 (0,01%)
  • Votos nulos: 307 (0,22%)

Resultados por fórmula presidencial

  • Iván Cepeda – Aida Quilcué: 66.945 votos (49,84%)
  • Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano: 65.426 votos (48,71%)

Así votaron los colombianos en los consulados en el exterior

Con el 97,79 % de las mesas informadas, equivalente a 3.589 de 3.670 puestos habilitados en los consulados, el preconteo del voto de colombianos en el exterior en la segunda vuelta presidencial queda de la siguiente manera:

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En esta jornada, la participación fue de 600.415 votantes de un total de 1.414.661 habilitados, lo que representa una participación del 42,44 %.

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De los sufragios contabilizados, se registraron 599.381 votos válidos (99,82 %), de los cuales 590.625 correspondieron a votos por candidatos (98,53 %) y 8.756 fueron en blanco (1,46 %). Además, se reportaron 142 votos no marcados (0,02 %) y 892 votos nulos (0,14 %).

Resultados por fórmula presidencial

  • Abelardo de la Espriella – José Manuel Restrepo Abondano: 382.064 votos (63,74 %)
  • Iván Cepeda – Aida Quilcué Vivas: 208.561 votos (34,79 %)

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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