"Gracias, Colombia": Abelardo de la Espriella se pronuncia tras ganar elecciones

El abogado penalista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se pronunció en sus redes sociales luego de que, según el preconteo, ganó con una ventaja de solo 0,95 puntos porcentuales frente a Iván Cepeda. "Casi 13 millones de colombianos depositaron su confianza en José Manuel Restrepo, en el Tigre y en este gran sueño llamado Patria Milagro", escribió en su cuenta de X.



"Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país, una etapa construida sobre la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos que decidieron creer en una Colombia grande, segura, próspera y llena de oportunidades", agregó el ahora presidente electo, quien anunció que recorrerá las calles de Barranquilla en una caravana durante la noche de este domingo.

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Más temprano, De la Espriella se presentó como presidente electo de Colombia en su cuenta personal en la red social X. Luego, en un video publicado por la congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar en X, De la Espriella aseguró: "Hoy Colombia ganó su partido más importante y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos".

En su cuenta de X, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, escribió: "¡Lo lograste, Tigre! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo de la Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro".



Según el conteo preliminar, con el 99,96% de las mesas contabilizadas, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma 12.706.523 votos (48,70%), y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, acumula 12.955.911 sufragios (49,66%).



La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

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