Detalles en liberación de senadora Quilcué tras presunta retención: "La metieron hacia la montaña"

La guardia indígena del departamento colombiano del Cauca (suroeste) encontró con vida a la senadora indígena Aída Quilcué y a miembros de su esquema de seguridad, horas después de que su equipo denunciara que había sido secuestrada, confirmaron este martes fuentes oficiales. "La guardia indígena informa que ya encontraron a nuestra senadora Aída Quilcué y sus escoltas. Todos están bien. Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X.

El vehículo en el que se movilizaba Quilcué, que hace parte de la coalición oficialista Pacto Histórico, fue interceptado por desconocidos a las 13:30 hora local (18:30 GMT) en el páramo de Totoró, en el Cauca, zona donde son particularmente fuertes las disidencias de las FARC, según denunció el presidente Gustavo Petro. La guardia indígena es un cuerpo civil conformado por integrantes de comunidades indígenas que, sin armas, cumple labores de protección y control en sus territorios colectivos.

En una reciente entrevista con EFE, Quilcué, que hace parte del pueblo indígena nasa, aseguró que su trayectoria está marcada por una lucha histórica y milenaria por la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos.



Quilcué afirma haber recibido múltiples amenazas a lo largo de su vida, incluyendo mensajes intimidatorios, atentados e incluso el asesinato de su esposo en 2008. Incluso el 29 de octubre de 2022, Quilcué salió ilesa de un atentado luego de que su vehículo fuera atacado a tiros cuando se movilizaba por una vía rural del Cauca. Posteriormente, el 20 de mayo de 2023, denunció un nuevo hecho de intimidación cuando hombres armados merodearon e intentaron ingresar a su vivienda también en una zona rural de Popayán, la capital departamental.



#AEstaHora | Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, con el @GaulaMilitar #Cauca de la #Brigada29 y con apoyo del Grupo Liviano de Caballería N.° 8, acompañan el reencuentro de una senadora con su familia, brindando condiciones de seguridad y bienestar.



El Ejército… pic.twitter.com/t66u9YjZQM — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) February 10, 2026

¿Qué se sabe sobre su retención y hacia dónde la llevaron?

Delio Trujillo, alcalde del municipio de Inzá, fue el primero en confirmar la noticia sobre la liberación de la senadora. Acorde con lo que le reveló a Noticias Caracol, la mujer pudo ser liberada de su retención gracias al trabajo de autoridades indígenas, gubernamentales y de la ciudadanía en general. "Ya tuvimos comunicación vía telefónica con la senadora. Se logró el contacto a través de las autoridades idnígenas, la guardia indígena y la ciudadanía, que cooperó mucho en el rastreo", afirmó el mandatario.

Trujillo pudo comunicarse con Quilcué tan pronto se tuvo razón sobre su hallazgo. La senadora le dijo, afirma, que fue retenida por un grupo de personas, el cual la llevó hacia la montaña. "La senadora pues, en la comunicación, nos dice que la retuvieron, la metieron hacia la montaña. Por allá en unos huecos los metieron. Pero gracias a la presión de la comunidad y de la Guardia Indígena la soltaron. (...) Ella pudo ya, con su equipo de seguridad, llegar a un restaurante", manifestó.

"Estamos esperando la comunicación oficial de la senadora", agregó Trujillo, quien también dejó claro que todavía no se tiene información sobre el grupo criminal que habría intentado secuestrarla. "Sabemos que operan varios grupos, como ocurre ahorita en algunas zonas del Cauca. (...) Son grupos que se mueven y no sabemos, a ciencia cierta, qué grupo tiene que ver con este hecho en específico", finalizó.



Rechazo frente a lo ocurrido

"Rechazo con total firmeza el secuestro de la senadora Aida Quilcué y de su esquema de seguridad en el Cauca", escribió en X la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, en X. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, quien ha tenido diferencias ideológicas con las organizaciones indígenas del Cauca, exigió en X al Gobierno "dar con su paradero, y a sus captores su liberación inmediata".

Entre tanto, el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2008, condenó el rapto de la senadora y lo calificó como un hecho "inaceptable", manifestando que "cuando la vida de una líder política está en riesgo, toda la democracia está en riesgo". Por su parte, el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se solidarizó con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización a la que pertenece Quilcué, y exigió que su compañera de bancada "sea encontrada pronto, sana y salva

