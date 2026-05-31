¿Cuántos colombianos no votaron? El balance del abstencionismo en la primera vuelta

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 concluyó con un aumento en la participación ciudadana frente a los comicios de 2022 y con la confirmación de una segunda vuelta entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, de acuerdo con los resultados preliminares del preconteo de la Registraduría Nacional.



Las cifras reportadas al cierre de la jornada muestran que 23.978.304 ciudadanos de los más de 41 millones habilidatos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto. Esto representa una participación del 57,88% del censo electoral.

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Por su parte, 17.443.669 ciudadanos no participaron en la elección presidencial, una cifra equivalente al 42,11% de abstención.

Los datos reflejan un cambio frente a lo ocurrido en la primera vuelta presidencial de 2022. En esa oportunidad, laabstención alcanzó los 17.583.608 votantes, equivalente al 45,08 %, mientras que la participación llegó a 21.418.631 ciudadanos, es decir, el 54,91 %.



Los resultados evidencian una mayor concurrencia de votantes a las urnas en una jornada que definió a los dos aspirantes que continuarán en competencia por la Presidencia de la República.



¿Cómo se comportó la abstención en elecciones anteriores?

De acuerdo con los datos de la MOE, el comportamiento de la participación y la abstención en las elecciones presidenciales ha presentado variaciones en las últimas décadas.

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Las elecciones de 2018 registraron una participación del 54% tanto en primera como en segunda vuelta, mientras que la abstención se mantuvo en el 46% en ambas jornadas.

En 2014, la primera vuelta cerró con una participación del 40% y una abstención del 60 %. Posteriormente, en la segunda vuelta, la participación aumentó al 48% y la abstención descendió al 52%.

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Para 2010, la primera vuelta registró una participación del 49% frente a una abstención del 51%. En la segunda vuelta, la participación fue del 44% y la abstención alcanzó el 56%.

En 2006, los ciudadanos que acudieron a las urnas representaron el 45 % del censo electoral, mientras que la abstención llegó al 55%.

Por su parte, en 2002 la participación fue del 46 % y la abstención alcanzó el 54%.

Las elecciones de 1998 registraron una participación del 52% en primera vuelta y una abstención del 48%. En la segunda vuelta de ese año se presentó el nivel más alto de participación de la serie, con un 59%, mientras que la abstención se ubicó en el 41%.

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En 1994, la primera vuelta presentó el nivel de participación más bajo de los datos reportados por la MOE, con un 34% de votación y un 66 % de abstención. En la segunda vuelta, la participación aumentó al 43% y la abstención descendió al 57%.

Finalmente, en 1990 la participación electoral fue del 43%, mientras que la abstención alcanzó el 57% de los ciudadanos habilitados para votar.

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¿Cuándo será la segunda vuelta?

Concluido el preconteo de la primera vuelta presidencial, los resultados ubicaron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los dos candidatos más votados de la jornada, por lo que avanzaron a la segunda vuelta electoral.

La nueva cita en las urnas quedó programada para el próximo domingo 21 de junio, fecha en la que los ciudadanos volverán a votar para elegir al presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

La participación registrada en la primera vuelta de 2026 se convierte así en uno de los principales indicadores de la jornada electoral, marcada por una concurrencia superior a la observada en la elección presidencial de 2022.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co